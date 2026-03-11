قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صواريخ ومسيرات إيرانية تخترق الأجواء الإماراتية.. ونداء هام من السلطات
وزير الصحة يوجه بخطة استثمارية طموحة لتطوير المنظومة الصحية بالعام المالي 2026/2027
التهجد كم ركعة ؟ .. وكيفية أدائها في المنزل
الحبس سنة وغرامة 200 جنيه عقوبة التعامل ببطاقتي رقم قومي
خبير عسكري: الرد الإيراني على أمريكا يستهدف الضغط الاقتصادي وأسعار الطاقة
الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل
خلي بالكوا.. الأرصاد تحذر من طقس متقلب وأمطار ورياح فى هذا الموعد
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 76 ألف سلة غذائية و 18 ألف قطعة ملابس إلى غزة
غبور 7 ناقلات نفط مضيق هرمز منذ 8 مارس بينها 5 سفن مرتبطة بشحنات إيرانية
تعاون مصري ياباني لتطوير الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى بالمستشفيات
الزراعة: تكثيف الجولات الميدانية لضمان انتظام صرف الأسمدة المدعمة للفلاحين
الرئيس الإيراني: لا ننوي الدخول في صراع مع دول المنطقة
اليماحي يجدد دعم البرلمان العربي التام للدول العربية المعرضة لاعتداءات إيرانية

أ ش أ

وجه رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي خطابات مكتوبة إلى رؤساء المجالس والبرلمانات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء البرلمانات في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق، عبر فيها عن تضامن البرلمان العربي الكامل ووقوفه التام مع الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية سافرة، والتي تمثل انتهاكا جسيما لسيادتها الوطنية وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، معتبرا أن هذه الاعتداءات تمثل سلوكا عدائيا يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، ويقوض أسس الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب "اليماحي" في خطاباته، عن إدانة البرلمان العربي القاطعة وبأشد العبارات لهذه الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعكس نهجا مرفوضا من التصعيد والممارسات العدائية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتمثل انتهاكا صارخا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي التي تؤكد احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأكد "اليماحي" دعم البرلمان العربي الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها الدول العربية لحماية أمنها الوطني ومقدرات شعبها وصون سيادتها وسلامة أراضيها، باعتبار ذلك حقا مشروعا تكفله كافة القوانين والمواثيق الدولية.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن استمرار هذه الانتهاكات الإيرانية الاستفزازية والاعتداءات المرفوضة يشكل تهديدا للأمن القومي العربي، ويقوض فرص الاستقرار الإقليمي، ويستدعي موقفا عربيا ودوليا حازما ومسؤولا يضع حدا لهذه الانتهاكات ويلزم باحترام قواعد القانون الدولي ومبادئ العلاقات الدولية القائمة على السيادة المتساوية بين الدول وعدم المساس بوحدة وسلامة أراضيها ومقدرات شعوبها.

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

وزيرة التضامن الاجتماعي تزور مركز كفالة الأورمان وتتابع خدمات رعاية الأطفال

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

