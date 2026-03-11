صواريخ ومسيرات إيرانية تخترق الأجواء الإماراتية.. ونداء هام من السلطات

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت منذ قليل مع تهديـد صاروخي داعية الجميع بصرورة البقاء في مكان آمن.

من جانبها ذكرت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الدفاعات الجوية تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وفي وقت سابق؛ أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بتعرض سفينة حاويات لأضرار جراء "قذيفة مشتبه بها" قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت الهيئة في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن الحادث نجم عن "قذيفة مشتبه بها ولكن مجهولة المصدر"، وأن طاقم السفينة "يجري التحقيق في حجم الأضرار".

وأضافت الهيئة، أن السفينة كانت تقع شمال غرب رأس الخيمة الإماراتية، وأن جميع أفراد الطاقم بخير.

فيما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، عن إطلاق صفارات الإنذار في بعض المناطق، داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه فورًا إلى أقرب مكان آمن واتباع تعليمات السلامة الصادرة من الجهات المختصة، حرصًا على سلامتهم وحمايتهم من أي مخاطر محتملة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، ضمن الموجة الـ37 من عملية "الوعد الصادق 4"، التي انطلقت ردًا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران.

كما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي استهدفت بعض مناطق المملكة.