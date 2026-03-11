قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صواريخ ومسيرات إيرانية تخترق الأجواء الإماراتية.. ونداء هام من السلطات
وزير الصحة يوجه بخطة استثمارية طموحة لتطوير المنظومة الصحية بالعام المالي 2026/2027
التهجد كم ركعة ؟ .. وكيفية أدائها في المنزل
الحبس سنة وغرامة 200 جنيه عقوبة التعامل ببطاقتي رقم قومي
خبير عسكري: الرد الإيراني على أمريكا يستهدف الضغط الاقتصادي وأسعار الطاقة
الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل
خلي بالكوا.. الأرصاد تحذر من طقس متقلب وأمطار ورياح فى هذا الموعد
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 76 ألف سلة غذائية و 18 ألف قطعة ملابس إلى غزة
غبور 7 ناقلات نفط مضيق هرمز منذ 8 مارس بينها 5 سفن مرتبطة بشحنات إيرانية
تعاون مصري ياباني لتطوير الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى بالمستشفيات
الزراعة: تكثيف الجولات الميدانية لضمان انتظام صرف الأسمدة المدعمة للفلاحين
الرئيس الإيراني: لا ننوي الدخول في صراع مع دول المنطقة
أخبار العالم

صواريخ ومسيرات إيرانية تخترق الأجواء الإماراتية.. ونداء هام من السلطات

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت منذ قليل مع تهديـد صاروخي داعية الجميع بصرورة البقاء في مكان آمن.

من جانبها ذكرت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الدفاعات الجوية تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وفي وقت سابق؛ أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بتعرض سفينة حاويات لأضرار جراء "قذيفة مشتبه بها" قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت الهيئة في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن الحادث نجم عن "قذيفة مشتبه بها ولكن مجهولة المصدر"، وأن طاقم السفينة "يجري التحقيق في حجم الأضرار".

وأضافت الهيئة، أن السفينة كانت تقع شمال غرب رأس الخيمة الإماراتية، وأن جميع أفراد الطاقم بخير.

فيما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، عن إطلاق صفارات الإنذار في بعض المناطق، داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه فورًا إلى أقرب مكان آمن واتباع تعليمات السلامة الصادرة من الجهات المختصة، حرصًا على سلامتهم وحمايتهم من أي مخاطر محتملة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، ضمن الموجة الـ37 من عملية "الوعد الصادق 4"، التي انطلقت ردًا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران.

كما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي استهدفت بعض مناطق المملكة.

الإمارات صواريخ إيرانية طائرات مسيرة وزارة الدفاع الإماراتية الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية

