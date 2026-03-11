أردوغان: يتعين وقف الحرب قبل أن تشعل المنطقة بأكملها

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد أنه يتعين وقف الحرب قبل أن تشعل المنطقة بأكملها.

في غضون ذلك قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن إيران لا تنوي الدخول في صراع مع دول المنطقة، موضحًا أن طهران لن تستهدف إلا القواعد التي تُهاجم أراضيها.

و أوضح بزشكيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة "مهر"، أن بلاده كانت تخوض مفاوضات جادة لحل القضايا، وتعرضت لهجوم عسكري من الولايات المتحدة وإسرائيل للمرة الثانية.

وحذر الرئيس الإيراني من أن الظروف التي تحكم النظام والأمن العالميين ستكون فوضوية وغير مستقرة إذا لم يُعر المجتمع الدولي والمنظمات الدولية اهتمامًا للأسباب الرئيسية وراء هذه الحرب.

من جانبه.. أكد رئيس الوزراء الباكستاني مُجددا موقف بلاده المبدئي في إدانة الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران، وتضامن الحكومة والشعب الباكستاني العميق مع إيران.

و أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن رغبته في مواصلة الجهود المشتركة للنهوض بالعلاقات بين البلدين الجارين، وتعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية في المنطقة.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية.

وأكد الطرفان أهمية توسيع العلاقات الثنائية بين طهران وإسلام آباد، ومواصلة المشاورات الدبلوماسية رفيعة المستوى.