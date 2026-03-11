هل هاتفك منهم؟ .. تحديث One UI 8.5 يصل إلى تلك الأجهزة

سارعت سامسونج إلى إطلاق تحديث One UI 8.5 التجريبي في أوائل ديسمبر، ولكن لسوء الحظ، ظل البرنامج حصريًا لسلسلة Galaxy S25 حتى الآن. ولم تعلن العلامة التجارية حتى الآن ما إذا كانت ستوسع نطاقه ليشمل المزيد من الأجهزة. إلا أنه قد يتغير ذلك قريبًا، حيث بدأ التحضير لتحديث One UI 8.5 التجريبي لهاتفي Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7

تحديث One UI 8.5

تحديث One UI 8.5

في وقت سابق من هذا الأسبوع، رُصدت ملفات تحديث واجهة المستخدم One UI 8.5 لهاتفي Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7 على خوادم سامسونج، لكن هذا لا يضمن إطلاق النسخة التجريبية. وقد رُصد الأمر نفسه لعشرات أجهزة Galaxy خلال الأسابيع الأخيرة. ومما يُعزز احتمالية إطلاق النسخة التجريبية من One UI 8.5 لهاتفي Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7،

بمجرد إطلاق البرنامج التجريبي، سيحظى مالكو هاتفي Galaxy Z Fold 7 و Galaxy Z Flip 7 بفرصة الوصول المبكر إلى أحدث الميزات والتحديثات في واجهة المستخدم One UI 8.5.

ميزات تحديث One UI 8.5

من المرجح أن يتوفر تحديث One UI 8.5 التجريبي لهاتفي Galaxy Z Fold 7 و Galaxy Z Flip 7 في نفس المناطق التي تم فيها إطلاق البرنامج التجريبي لسلسلة Galaxy S25، والتي تشمل كوريا الجنوبية والهند والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وبولندا.

على عكس التحديثات العادية، لا تُعلمك سامسونج عند إطلاق البرنامج التجريبي لجهاز جالاكسي الخاص بك.