الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

نجم أتلتيكو مدريد جريزمان يحسم موقفه من البقاء مع الفريق

جريزمان
جريزمان
إسراء أشرف

تألق الفرنسي أنطوان جريزمان في مباراة أتلتيكو مدريد الأخيرة، بعدما سجل هدفًا من أهداف فريقه الخمسة ومرر كرة حاسمة إلى جوليان ألفاريز في هدف آخر، ليؤكد دوره المحوري في تشكيلة الروخي بلانكوس.

وسط استمرار الشائعات حول انتقال محتمل إلى الدوري الأمريكي، أوضح جريزمان بعد اللقاء أنه سيستمر مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم، مؤكدًا التزامه باللعب مع الفريق ومواصلة تقديم الأداء المطلوب.

وتحدث النجم الفرنسي عن مجريات المباراة قائلًا: "استغللنا بعض أخطاء الفريق المنافس وظروف أرضية الملعب الزلقة، وهو أمر نعرف كيف نتعامل معه. كانت مباراة رائعة، ولكن من المؤسف أننا ضيعنا هدفين. علينا تحسين أدائنا مقارنة بما قدمته مع برشلونة لتقديم مستوى أفضل".

وعن الأداء الجماعي للفريق، أضاف جريزمان: "ركزنا على الضغط منذ البداية واللعب بوتيرة سريعة، وهذا ما فعلناه. الأخطاء التي ارتكبوها جاءت نتيجة ضغطنا، ونحن سعداء بذلك".

كما أشاد بأداء المهاجمين في الفريق، مؤكدًا: "المستوى الذي يقدمه جوليان وسورلوث رائع، لدينا مهاجمون قادرون على تسجيل الأهداف، ونعمل على تعزيز هذا الأداء".

وفيما يتعلق بمستقبله مع أتلتيكو، شدد جريزمان: "أنا سعيد جدًا هنا وأستمتع باللعب، وما أقدمه في الملعب يتحدث عن نفسه. تركيزي ينصب على الاستمرار مع الفريق حتى نهاية الموسم".

أما عن طموحاته في البطولات، فقال: "اللعب في نهائي الكأس حلم بالنسبة لي، وهذا هدفي. آمل أن نحقق شيئًا مميزًا مع الفريق هذا الموسم".

أنطوان جريزمان جريزمان أتلتيكو مدريد

