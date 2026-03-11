الكرملين يعلن تواصل الحوار بين روسيا والقيادة الإيرانية الجديدة

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن روسيا تسعى للحفاظ على علاقاتها مع إيران في ظل الحرب الجارية مع إسرائيل والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن موسكو بعثت برسائل دعم سياسية واضحة لطهران خلال الأيام الماضية.

وأوضح مشيك خلال رسالة على الهواء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سارع إلى تهنئة المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي بتوليه منصبه، رغم أن يوم إرسال برقية التهنئة صادف عطلة رسمية في روسيا، وهو ما اعتبره مراقبون إشارة سياسية تعكس رغبة الكرملين في تأكيد دعم موسكو لطهران.

وأضاف أن موسكو تؤكد حتى الآن أنها لم تتلقَّ طلباً رسمياً من إيران للحصول على دعم عسكري، بينما تشير تقديرات خبراء روس إلى أن حجم الدعم الروسي سيبقى مرتبطاً بقدرة إيران على الصمود، في ظل انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا وتعقيدات علاقتها مع الإدارة الأمريكية.