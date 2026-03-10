رئيس المجلس الأوروبي: روسيا الفائز الوحيد بصراع الشرق الأوسط

صرح رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم الثلاثاء أن روسيا هي الفائز الوحيد في صراع الدائر حاليا في منطقة الشرق الأوسط حتى الآن.

وذكرت شبكة "فرنسا 24" في نشرتها الإنجليزية أن كوستا لفت إلى استفادة موسكو من ارتفاع أسعار الطاقة جراء الصراع، مشيرا إلى أن روسيا قد استفادت أيضا من تحول القدرات العسكرية والاهتمام من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط.

وتابع خلال حديثه لسفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن روسيا تقوض موقف أوكرانيا وتنتهك القانون الدولي، مضيفا أن ارتفاع أسعار الطاقة وفر لها موارد جديدة لتمويل حربها ضد أوكرانيا.



وتسبب الصراع في الشرق الأوسط بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة في ارتفاع أسعار النفط عالميا بعدما أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز، وتستمر الضربات الإسرائيلية والأمريكية ضد إيران، فيما لا زالت الأخيرة تشن ضربات ضد إسرائيل وما وصفته بأنه المصالح الأمريكية في عدد من دول المنطقة.