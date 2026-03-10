قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

هل قررت التعليم قطع الإنترنت وتشويش الموبايل بلجان امتحانات الثانوية العامة 2026؟|تفاصيل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  ، أنه سيتم العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 على أعلى مستوى

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أنه سيتم مواجهة أي محاولة للغش بعقوبات رادعة، سعياً لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

مقترحات محل الدراسة ولا قرارات نهائية حتى الآن

وكشف المصدر عن تفاصيل المقترحات التي يتم دراستها ومناقشتها حالياً مع الجهات المعنية والتي مازالت محل دراسة ولم تتحول لقرارات نهائية حتى الآن، وذلك إستعداداً للوصول إلى الإجراءات النهائية التي سيتم الإتفاق على إتخاذها لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026 

وقال المصدر ، أنه كان من بين المقترحات محل المناقشة مع الجهات المعنية ، مقترح قطع شبكات المحمول بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 أثناء فترة الإمتحان ، وتركيب أجهزة تشويش بلجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مشيراً إلى أن المناقشات أسفرت عن أن هذه المقترحات تحتاج إلى تنسيق و موافقة جهات سيادية في الدولة ، وحتى الآن تميل المناقشات إلى صعوبة التنفيذ على أرض الواقع .

وشدد المصدر على أن مقترحات تأمين امتحانات الثانوية العامة 2026 تشمل أيضاً ، تزويد كل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 بكاميرات مُراقبة ، ورصد لكافة جروبات وصفحات الغش التي يتم تفعيلها على وسائل التواصل الإجتماعي بمختلف أنواعها والتحرك الفوري لإغلاقها وضبط المسئولين عن إدارتها ، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجروبات والصفحات التي تروج لبيع سماعات الغش في الامتحانات مع اقتراب موسم امتحانات الثانوية العامة ، إلى جانب تشديد العقوبات المطبقة على جميع المتورطين في أي تصرفات تؤدي إلى الإخلال بمنظومة امتحانات الثانوية العامة 2026

كما أكد المصدر على أنه يجرى أيضا مناقشة مقترحات تتعلق بمنظومة تفتيش الطلاب للكشف عن وسائل الغش قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة ، إلى جانب تدريب المراقبين و الملاحظين على السيطرة على لجان امتحانات الثانوية العامة بدون التسبب في تعطيل أو توتر الطلاب .

وقال المصدر : إنه حتى الآن لم يتم صدور قرارات نهائية ، وبمجرد الوصول إلى التفاصيل النهائية لخطة تأمين امتحانات الثانوية العامة 2026 ، سوف تعلن الوزارة ما يمكن الإفصاح عنه “أمنيا” في وقت لاحق ، مع الاحتفاظ بباقي التفاصيل السرية لضمان نجاح اجراءات تأمين امتحانات الثانوية العامة 2026 .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها لم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 رسمياً حتى الآن نافية كل النسخ المزيفة المتداولة بشأنه على وسائل التواصل الإجتماعي 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه بمجرد اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026  من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ، سوف يتم إعلانه فوراً في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم وسيعلن على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك إلى جانب إعلانه على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة سوف تحرص على وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ، وجدول امتحانات الثانوية العامة 2026  علمي رياضة ، وجدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي ، بشكل يراعي مصلحة جميع الطلاب ويتيح لهم وقتا كافيا للمراجعة قبل كل مادة .

