أخبار البلد

قطع الإنترنت أثناء امتحانات الثانوية العامة .. 10 صعوبات تواجه التنفيذ

ياسمين بدوي

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي و أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس ، أن مقترح قطع الإنترنت أثناء امتحانات الثانوية العامة لن يكفي لمنع الغش الإلكتروني .

وقال الدكتور تامر شوقي : على الرغم من أن قطع الإنترنت وشبكات المحمول عن لجان امتحانات الثانوية العامة ، يعد أحد الوسائل التي قد تسهم في تقليل الغش، إلا أنه سيواجه عدة صعوبات في الواقع، كما أنه لن يؤدي إلى القضاء التام على الغش، وهذه الصعوبات هي :

  •  التكلفة المرتفعة المطلوبة لتفعيل ذلك في اللجان على مستوى الجمهورية.
  •  قطع الإنترنت وشبكات المحمول قد يسبب أضرارا للهيئات والأفراد التي تكون مقارها قريبة من المدارس، بل وملاصقة لها، وقد يتسبب في تعطيل أعمالهم وتكبدهم خسائر كبيرة.
  •  قطع الإنترنت وشبكات المحمول قد يتسبب في إعاقة التواصل بين الأفراد المسؤولين عن الامتحانات وإدارتها وتأمينها، ويقلل من قدرتهم على الإبلاغ عن أي مشكلات أثناء الامتحانات والتدخل الفوري لحلها.
  • قطع الإنترنت وشبكات المحمول وحده ليس كافيًا للقضاء على الغش، في ظل وجود صور متعددة للغش غير المرتبطة بالإنترنت أو بشبكات المحمول، مثل الغش التقليدي وتبادل الإجابات بين الطلاب، سواء بشكل فردي أو جماعي، أو تسجيل الإجابات أو الأجزاء المهمة من المقررات على أجهزة الهاتف أو على أوراق خارجية، وهو ما يعرف بـ"البرشام".
  •  كون امتحانات الثانوية العامة هي التي تحدد مستقبل الطالب يدفع الكثير منهم إلى الغش بكافة الطرق، وخاصة غير الإلكترونية.
  •  تجنب كثير من الطلاب الغش الإلكتروني ولجوءهم إلى الغش التقليدي، لعلمهم بسهولة تحديد الطالب المسؤول عن الغش الإلكتروني.
  • وجود بعض الظروف المهيئة للغش غير الإلكتروني داخل اللجان، مثل طبيعة الأسئلة التي يغلب عليها الاختيار من متعدد، وضعف سلطات الملاحظين والمراقبين في ضبط اللجان، فضلا عن تعرضهم أحيانا لتهديدات من بعض الطلاب أو الأهالي حال منع الغش.
  •  ظاهرة الغش مستمرة منذ عشرات السنوات، حتى قبل اختراع الهاتف المحمول والإنترنت، ولن يقضي عليها قطع الإنترنت.
  •  على الرغم من وجود غش إلكتروني، إلا أنه ليس منتشرا بشكل واسع، ومن ثم فإن تكاليف تعطيل الإنترنت وشبكات المحمول قد تتجاوز بكثير ما يمكن أن يحققه من فوائد.
  •  يمكن استبدال قطع الإنترنت بوسائل أخرى أقل تكلفة، مثل استخدام العصا الإلكترونية للتفتيش، وأجهزة حديثة لتحديد هوية الطالب الذي يستخدم الإنترنت.

منع الغش في امتحانات الثانوية العامة .. حلول ومقترحات

وأضاف الدكتور تامر شوقي : إن حل مشكلة الغش في امتحانات الثانوية العامة ليس بالأمر السهل الذي يعتمد على تعطيل الإنترنت فقط ، بل يتطلب مجموعة من الحلول المتوازية، منها:
 

  • الحلول التربوية (مثل تغيير طبيعة الأسئلة بحيث تقيس الفهم والتحليل والتركيب، وألا تكون تعجيزية، وأن تكون خالية من الأخطاء الطباعية أو الفنية، فضلا عن عدم جعل الامتحان هو السبيل الوحيد لتحديد مستقبل الطالب).
     
  • الحلول الأمنية (من خلال توفير التأمين الكافي للمراقبين داخل اللجان وخارجها ضد أي تجاوزات من الطلاب أو الأهالي، مع تغليظ عقوبات الغش).
     
  • الحلول التوعوية (عبر وسائل الإعلام والمؤسسات التربوية لتوعية الطلاب بخطورة الغش وأشكاله المختلفة، والعقوبات المترتبة عليه).
     
  • الحلول التقنية (مثل توفير أجهزة التشويش وكاميرات المراقبة داخل اللجان).
قطع الإنترنت امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة الإنترنت

طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟
مخبز
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
