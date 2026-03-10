قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشار المعهد النمساوي للسياسات الأوروبية يكشف لـ"صدى البلد" موعد انتهاء الحرب على إيران
دلتا النيل في مواجهة المناخ .. مشروع وطني لحماية السواحل وتنمية المجتمعات
المدمرة البريطانية دراجون تتحرك باتجاه منطقة البحر المتوسط
الدفاع الروسية : إسقاط مقاتلة أوكرانية .. والقضاء على 1505 جنود بمختلف الجبهات
تأجيل عدد من مباريات الدوري المغربي.. اعرف السبب
قرار عاجل من توروب بشأن حارس مرمى الأهلي عقب مباراة طلائع الجيش
مخاوف أوروبية من تعطل الملاحة في مضيق هرمز مع تصاعد الحرب على إيران
إنشاء شبكة موانئ نهرية بالمحافظات لشحن البضائع وخدمة الركاب | تفاصيل مهمة
بحضور وزيرة البيئة | إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي
بكاء وسخرية وهجوم | دينا تنطق الشهادتين في رامز ليفل الوحش .. ماذا حدث؟
ضياء رشوان : الحكومة ليست المسؤولة عن أي محتوى يسيء للدول العربية
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 21 .. القبض على محمد إمام .. وأحمد كشك ينصب فخا لشقيقه

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل “الكينج” العديد من الاحداث التشويقية فى حياة حمزة وتحدي جديد بين زمزم وفارس وصدمة لبدير الجيوشي.

وبدأت الحلقة بزيارة مريم (بسنت شوقى) وهدية (ميرنا جميل) لزمزم (حنان مطاوع) ليخبروها بأن زوجهما حمزة (محمد عادل إمام) تزوج عليهما للمرة الثالثة ، وتخبر مريم زمزم بأن فارس (احمد كشك) هو الذى دبر لها الحادث واطلق النار فى حفل زفاف حمزة وتسبب فى وفاة صاصا وواجهته زمزم فى الحال ولكنه ابتزها اذا فضحت امره سيفضح امر شقيقها حمزة وانه تسبب فى قتل جحيم.

ويتم القبض على حمزة بسبب تقديم بلاغ ضده بأنه يتاجر فى السلاح وبعد التحقيق معه يتم الإفراج عنه بسبب عدم ثبوت التهمة عليه .

ويخطط فارس فخا لشقيقه بدير الجيوشي (عمرو عبد الجليل) ويوهمه ان حمزة يريد قتله وسيظل يبحث عنه واقنعه بأنه سينقله لمنزل جديد بشكل مؤقت ليكون بعيد عن الانظار ، وبعد وصولهما المنزل يفاجيء فارس شقيقه بدير بأنه سيحبسه فى المنزل لينتقم منه وأخذ منه الموبيل حتى لا يتمكن احد من الوصول إليه.

مسلسل الكينج

كشفت الصفحة الرسمية لقناة “ام بي سي مصر” عن موعد عرض مسلسل “الكينج” بطولة محمد إمام، حيث يعرض المسلسل في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الكينج

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.

الكينج بسنت شوقى حنان مطاوع محمد عادل إمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

اسعار البنزين الجديدة

ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

الدكتور ضياء العوضي

بتاع كله.. لماذا أسقطت نقابة الأطباء عضوية ضياء العوضي وشطبه نهائيا؟

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

حي جنوب الغردقة يزيل روف مخالفًا بالكوثر ويوقف أعمال حفر دون ترخيص بالذهبية

صورة موضوعية

بدء تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع توصيل الكهرباء لتقسيم الرحاب والزمردة الصناعية بسفاجا

جامعة بني سويف

فوز عضو هيئة تدريس بـ ليزر بني سويف بزمالة سكودوفسكا الأوروبية

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 21 .. القبض على محمد إمام .. وأحمد كشك ينصب فخا لشقيقه

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

طريقة عمل مندي الدجاج في الفرن.. زى المطاعم

طريقة عمل مندي الدجاج
طريقة عمل مندي الدجاج
طريقة عمل مندي الدجاج

كيف تأكل كحك العيد دون زيادة الوزن؟.. أكتشف السر

نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن
نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن
نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن

قبل العيد.. طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة

طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد