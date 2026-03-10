مسلسل الكينج الحلقة 21 .. القبض على محمد إمام .. وأحمد كشك ينصب فخا لشقيقه

شهدت الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل “الكينج” العديد من الاحداث التشويقية فى حياة حمزة وتحدي جديد بين زمزم وفارس وصدمة لبدير الجيوشي.

وبدأت الحلقة بزيارة مريم (بسنت شوقى) وهدية (ميرنا جميل) لزمزم (حنان مطاوع) ليخبروها بأن زوجهما حمزة (محمد عادل إمام) تزوج عليهما للمرة الثالثة ، وتخبر مريم زمزم بأن فارس (احمد كشك) هو الذى دبر لها الحادث واطلق النار فى حفل زفاف حمزة وتسبب فى وفاة صاصا وواجهته زمزم فى الحال ولكنه ابتزها اذا فضحت امره سيفضح امر شقيقها حمزة وانه تسبب فى قتل جحيم.

ويتم القبض على حمزة بسبب تقديم بلاغ ضده بأنه يتاجر فى السلاح وبعد التحقيق معه يتم الإفراج عنه بسبب عدم ثبوت التهمة عليه .

ويخطط فارس فخا لشقيقه بدير الجيوشي (عمرو عبد الجليل) ويوهمه ان حمزة يريد قتله وسيظل يبحث عنه واقنعه بأنه سينقله لمنزل جديد بشكل مؤقت ليكون بعيد عن الانظار ، وبعد وصولهما المنزل يفاجيء فارس شقيقه بدير بأنه سيحبسه فى المنزل لينتقم منه وأخذ منه الموبيل حتى لا يتمكن احد من الوصول إليه.

مسلسل الكينج

كشفت الصفحة الرسمية لقناة “ام بي سي مصر” عن موعد عرض مسلسل “الكينج” بطولة محمد إمام، حيث يعرض المسلسل في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الكينج

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.