في أولى الليالي الوترية من رمضان.. الآلاف يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر
زي المسطول بعد الفطار .. حيل سهلة لتجنب النعاس عقب طعام المغرب
دعاء 21 رمضان أول ليلة وترية في العشر الأواخر.. لعلها تكون ليلة القدر
سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين
مفاجأة .. دراسة إزاحة حارسي الأهلي من تشكيل مصر في المونديال
بعد حلقة دينا في ليفل الوحش .. رامز جلال يتصدر التريند
بفعل تراجع المخاوف التضخمية.. ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر
جيش الاحتلال: 50% من الصواريخ الإيرانية خلال الحرب مجهزة برؤوس عنقودية
برعاية يونيسيف | تركيب قطع موفرة للمياه في 50 مدرسة حكومية بمصر
مستشار المعهد النمساوي للسياسات الأوروبية يكشف لـ"صدى البلد" موعد انتهاء الحرب على إيران
دلتا النيل في مواجهة المناخ .. مشروع وطني لحماية السواحل وتنمية المجتمعات
ديني

خالد الجندي يوضح معنى كلمة الفتنة الصحيح في القرآن: مختلفة عن عرفنا الشعبي

أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن كلمة «الفتنة» الواردة في القرآن الكريم قد يفهمها البعض على غير معناها الصحيح، خاصة في قوله تعالى: «ولقد فتنا سليمان»، موضحًا أن المقصود بها ليس المعنى المتداول في العرف الشعبي، وإنما تعني الاختبار والابتلاء الشديد.

خالد الجندي يوضح معنى كلمة الفتنة الصحيح في القرآن

وأوضح الشيخ خالد الجندي ، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن كلمة الفتنة في الاستخدام الشعبي قد تُفهم أحيانًا بمعنى إثارة المشكلات أو الفوضى، لكن هذا التعريف غير دقيق من الناحية اللغوية والقرآنية، مشيرًا إلى أن الفتنة في اللغة العربية وفي المصطلح القرآني تعني العرض على الشدة أو الامتحان الصعب.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن أصل كلمة «الفتنة» في اللغة يرتبط بعمل الجواهرجي أو ما يسمى بالـ«فتّان»، وهو الذي يضع المعدن في النار ليُنقّيه من الشوائب حتى يصبح خالصًا ونقيًا، موضحًا أن هذا المعنى اللغوي هو الأساس الذي اشتُق منه معنى الاختبار والابتلاء.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن الإنسان عندما يتعرض لابتلاء شديد أو امتحان صعب يقال عنه إنه «افتُتن»، أي تم اختباره، لافتًا إلى أن الفتنة قد تكون بفقد المال أو بفقد الأحباب أو بالتعرض لمحن وصعوبات في الحياة.

واستشهد الشيخ خالد الجندي بقول الله تعالى في سورة العنكبوت: «أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون»، موضحًا أن هذه الآية تؤكد أن الابتلاء والاختبار سنة من سنن الله في خلقه، وأن الإيمان لا بد أن يُختبر بالمحن والشدائد.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن الله سبحانه وتعالى قال أيضًا: «ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين»، وهو ما يدل على أن الاختبار الإلهي يشمل جميع البشر، حتى يتميز الصادق من غيره.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن هذه السنة الإلهية لم تقتصر على عامة الناس فقط، بل شملت الأنبياء كذلك، موضحًا أن الأنبياء مروا بمحن وابتلاءات شديدة رغم مكانتهم العظيمة عند الله.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن البعض قد يظن أن سيدنا سليمان عليه السلام، باعتباره نبيًا وملكًا، لم يتعرض لمحن أو ابتلاءات، لكن القرآن الكريم يوضح غير ذلك بقوله: «ولقد فتنا سليمان»، أي أن الله اختبره وابتلاه كما ابتلى غيره من الأنبياء.

وأوضح الجندي أن الابتلاء سنة من سنن الله في الحياة، وأن جميع البشر يمرون بالاختبارات بدرجات مختلفة، مؤكدًا أن هذه الابتلاءات تهدف إلى تنقية الإنسان وتهذيبه كما تُنقّى المعادن بالنار.

وشدد على أن فهم المصطلحات القرآنية في سياقها اللغوي والشرعي الصحيح يساعد على إزالة الكثير من اللبس وسوء الفهم حول معاني بعض الآيات.

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

اسعار البنزين الجديدة

ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

MacBook Neo

خلفيات MacBook Neo الملوّنة تصل لكل أجهزة ماك مع نسخة macOS Tahoe 26.4 التجريبية

تعديل سيارة

5 تعديلات بسيطة تجعل سيارتك الرخيصة تبدو "فاخرة"

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أحدث جهاز لوحي يعمل بنظام Android إليك أهم مواصفاته.. وواتساب يطلق مجموعة من الميزات الجديدة

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 21 .. القبض على محمد إمام .. وأحمد كشك ينصب فخا لشقيقه

طريقة عمل مندي الدجاج في الفرن.. زى المطاعم

كيف تأكل كحك العيد دون زيادة الوزن؟.. أكتشف السر

قبل العيد.. طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

