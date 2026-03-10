قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعتقال 3 أشخاص في الكويت بتهمة نشر معلومات مضللة والسخرية من الأوضاع الراهنة
دوري أبطال أوروبا | تشكيل برشلونة ونيوكاسل
ثلاثة قرارات نارية للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
قرارات عاجلة من الخطيب ضد فريق الأهلي
صلاة التهجد 2026 وليلة القدر اليوم.. كل ما تريد معرفته بـ50 حقيقة
طائرة الزمالك تواجه بتروجت في الدوري الممتاز .. غدا
دعاء ليلة القدر 21 رمضان لـ دار الإفتاء.. ردّد أفضل صيغة للدعاء المستجاب
كيفية صلاة التهجد في المنزل .. عدد ركعاتها ووقتها والسور التي تقرأ فيها ودعاؤها
راحوا قسم الشرطة ضاربين بعض بسبب كلب | خناقة مثيرة في مدينة بدر
الملّاك في ورطة .. توريث شقق الإيجار القديم بهذه الحالة
أسعار البنزين في أمريكا تتجاوز 3.50 دولار للجالون مع اضطراب سوق النفط
البيت الأبيض : الجيش الأمريكي يستهدف قدرات إيران الصاروخية بضربات جوية
توك شو

محمد موسى : مسلسلا الاختيار ورأس الأفعى كشفا خطط الإخوان وأعمال الإرهاب بالمجتمع

رأس الأفعى
رأس الأفعى
التوك شو

أكد الإعلامي محمد موسى، أن الفن المصري منذ عام 2011 كان يعاني مشكلات، حتى آخر عامين حين بدأ عرض مسلسل «الاختيار» و«هجمة مرتدة»، و«رأس الأفعى» الذي يعرض حاليًا.

وأضاف موسى، خلال حواره ببرنامج «لازم يتشاف» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن مسلسل «الاختيار» تمكن من تقديم رسالة لم يستطع الإعلام المصري بأكمله تقديمها.

ولفت إلى أن مسلسل «الاختيار» كشف جماعة الإخوان الإرهابية للمواطنين، وما كانوا يخططون له وما قاموا به تجاه الوطن، كما كشف استغلال هؤلاء الأشخاص للدين.

وأشار إلى أن مسلسل «رأس الأفعى» يعرض أشياء حقيقية، وأنه لا يشاهد أي مسلسل غير هذا المسلسل المميز، مؤكدًا أن المسلسل كشف ما كان يفعله الإرهابي محمود غزت، وأنه كان يدمر المجتمع وهو جالس في شقته.

الاختيار الإعلامي محمد موسى رأس الأفعى

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

صورة أرشيفية

معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية

شيكولاتة

ماذا يحدث عند تناول الشوكولاتة الداكنة بانتظام

لقمة القاضي

هنفطر إيه النهارده.. دجاج مشوي في الفرن وجلاش بالفراخ ولقمة القاضي

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | علامة تظهر في القدم قد تكشف ضعف القلب.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

بالصور

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية

علاقة خفية بين السرطان وفقر الدم.. تزيد التعب وتؤثر على العلاج

أنواع السرطان المرتبطة بفقر الدم
أنواع السرطان المرتبطة بفقر الدم
أنواع السرطان المرتبطة بفقر الدم

8 خطوات سحرية لتخفيض استهلاك بنزين السيارة

تخفيض استهلاك بنزين السيارة
تخفيض استهلاك بنزين السيارة
تخفيض استهلاك بنزين السيارة

مسلسل الكينج الحلقة 21 .. القبض على محمد إمام .. وأحمد كشك ينصب فخا لشقيقه

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

