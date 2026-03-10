محمد موسى : مسلسلا الاختيار ورأس الأفعى كشفا خطط الإخوان وأعمال الإرهاب بالمجتمع

أكد الإعلامي محمد موسى، أن الفن المصري منذ عام 2011 كان يعاني مشكلات، حتى آخر عامين حين بدأ عرض مسلسل «الاختيار» و«هجمة مرتدة»، و«رأس الأفعى» الذي يعرض حاليًا.

وأضاف موسى، خلال حواره ببرنامج «لازم يتشاف» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن مسلسل «الاختيار» تمكن من تقديم رسالة لم يستطع الإعلام المصري بأكمله تقديمها.

ولفت إلى أن مسلسل «الاختيار» كشف جماعة الإخوان الإرهابية للمواطنين، وما كانوا يخططون له وما قاموا به تجاه الوطن، كما كشف استغلال هؤلاء الأشخاص للدين.

وأشار إلى أن مسلسل «رأس الأفعى» يعرض أشياء حقيقية، وأنه لا يشاهد أي مسلسل غير هذا المسلسل المميز، مؤكدًا أن المسلسل كشف ما كان يفعله الإرهابي محمود غزت، وأنه كان يدمر المجتمع وهو جالس في شقته.