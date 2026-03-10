الفن مش رسالة.. الداخلية تكشف تفاصيل اللافتات المنتشرة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر القائمين على النشر من وجود لافتات إعلانية مدون عليها عبارة "الفن مش رسالة" بعدد من الشوارع بمحافظة الإسكندرية.

بالفحص تبين أن اللافتات المشار إليها خاصة بحملة دعائية لأحد المراكز الطبية المتخصصة فى مجال طب الأسنان الكائنة بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية.





أمكن ضبط القائمين على تلك الحملة (صاحب مركز طبى ، صاحب شركة للدعاية والإعلان).. وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالإعداد لحملة دعائية للمركز الطبى باستخدام تلك العبارة فى إطار الدعاية التشويقية، وأنه كان من المقرر استبدالها فى وقت لاحق بعبارة (الفن مش رسالة .. الفن عيادة) وذلك دون إدراك منهما بأنها ستؤدى إلى ردود فعل سلبية بأوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة اللافتات المشار إليها.





