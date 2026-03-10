خلافات الجيرة تتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بشبرا الخيمة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء بالقليوبية.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وحدوث مشاجرة بين طرف أول (شخصين) طرف ثان (أحد الأشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة ، لخلافات حول الجيرة تبادلوا خلالها التعدى بالضرب على بعضهم بإستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية "شومة".

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم الأداتين المستخدمين فى التعدى ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





