البحرين تعلن اعتراض 106 صواريخ و176 مسيرة منذ بداية الهجمات الإيرانية

أعلنت القيادة العامة لـقوة دفاع البحرين أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 106 صواريخ و176 طائرة مسيرة منذ بداية الهجمات الإيرانية.

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية أن شؤون الطيران المدني نفذت عملية إعادة تموضع لعدد من الطائرات التابعة لشركة طيران الخليج، حيث جرى نقلها دون ركاب إلى مطارات أخرى، إلى جانب طائرات شحن، وذلك ضمن ترتيبات تشغيلية احترازية.

وذكرت الجهات المختصة أن التنسيق تم لنقل عدد من الطائرات الفارغة من مطار البحرين الدولي إلى مطارات بديلة بالتعاون مع شركات الطيران ومشغلي طائرات الشحن، بهدف رفع مستوى الجاهزية التشغيلية للأساطيل وضمان استمرار حركة الطيران بسلاسة.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات المعنية وشركات الطيران للحفاظ على استمرارية العمليات الجوية وفق أعلى معايير السلامة والأمن.

كما أشارت إلى أن إعادة تموضع الطائرات تعد إجراءً تشغيلياً معتاداً في مثل هذه الظروف، ويهدف إلى دعم خطط التشغيل المستقبلية لشركات الطيران والاستعداد للمرحلة المقبلة.