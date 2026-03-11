الدفاع السعودية : تدمير مسيّرتين قبل الوصول إلى حقل شيبة النفطي

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، مساء الثلاثاء عن تدمير طائرتين مسيرتين في الربع الخالي كانتا متجهتين إلى حقل شيبة النفطي.

يذكر أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، أجرى مساء الثلاثاء سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتلقى بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا من نظيره البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، جرى خلاله استعراض آخر المستجدات الإقليمية وتبادل وجهات النظر بشأن الملفات المشتركة.

كما تلقى اتصالًا آخر من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، حيث ناقش الجانبان تطورات الأحداث في المنطقة، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والجهود الدبلوماسية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.