قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسائل إعلام عراقية : غارة جوية تستهدف فصائل مسلحة في مدينة القائم
ترامب يعلن افتتاح أول مصفاة نفط منذ 50 عامًا بصفقة 300 مليار دولار
الدفاع السعودية : تدمير مسيّرتين قبل الوصول إلى حقل شيبة النفطي
سلاح خطير في سماء الحرب .. إسرائيل تكشف قنبلة عنقودية أطلقتها إيران
ضربة في قلب مضيق هرمز .. الجيش الأمريكي يدمر 16 سفينة إيرانية تجهّز لزرع الألغام
برشلونة يعود بتعادل ثمين من أرض نيوكاسل بأبطال أوروبا
بث مباشر.. صلاة التهجد ليلة 21 رمضان من الجامع الأزهر
بايرن ميونخ يكتسح أتالانتا بسداسية ويقترب بقوة من ربع نهائي دوري الأبطال
بث مباشر صلاة التهجد ليلة 22 رمضان في الحرمين الشريفين | شاهد
رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
موعد أذان الفجر يوم الأربعاء 21 رمضان في مصر.. هتتسحر إمتى؟
بشرى عاجلة للمواطنين عن زيادة المرتبات .. أحمد موسى يكشف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع السعودية : تدمير مسيّرتين قبل الوصول إلى حقل شيبة النفطي

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
قسم الخارجي

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، مساء الثلاثاء عن تدمير طائرتين مسيرتين في الربع الخالي كانتا متجهتين إلى حقل شيبة النفطي.

يذكر أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، أجرى مساء الثلاثاء سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتلقى بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا من نظيره البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، جرى خلاله استعراض آخر المستجدات الإقليمية وتبادل وجهات النظر بشأن الملفات المشتركة.

كما تلقى اتصالًا آخر من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، حيث ناقش الجانبان تطورات الأحداث في المنطقة، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والجهود الدبلوماسية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.

الدفاع السعودية تدمير مسيرتين حقل شيبة النفطي وزارة الدفاع السعودية حقل شيبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

أحمد كجوك وزير المالية

زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل

صلاة التهجد كم ركعه

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

الخبز

بعد زيادة البنزين | إعلان رسمي من التموين عن الخبز المدعم

ترشيحاتنا

الأرصاد

تحذير عاجل.. مصر على موعد مع أول موجة حسومات ربيعية قوية

مصادر للانبعاثات

من مصارف للكربون إلى مصادر للانبعاثات.. أزمة الغابات العالمية تهدد المناخ

الدكتور ضياء الدين شلبي العوضي

الوزارة والنقابة تؤدبان ضياء العوضي لنشر معلومات تُعرّض المرضى لمخاطر

بالصور

طريقة عمل الكنافة بالمانجو .. مقرمشة ولذيذة

طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو

أوقاف الشرقية: تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و 776 لصلاة التهجد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

ازدواج الرؤية قد يكون علامة على سكتة دماغية .. تحذير من تجاهل هذا العرَض الخطير

ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد