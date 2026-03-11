استهدفت قاعدة الأمير سلطان الجوية.. «الدفاع السعودية» تعترض صواريخ باليستية ومسيّرات بمناطق بالمملكة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، يوم الأربعاء، اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي استهدفت بعض مناطق المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية.

وأضاف المالكي، بحسب ما نشره عبر منصة «إكس»، أنه تم اعتراض وتدمير ستة صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير مسيّرتين في حفر الباطن.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، مساء الثلاثاء، تدمير طائرتين مسيّرتين في الربع الخالي كانتا متجهتين إلى حقل شيبة النفطي.

يُذكر أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، أجرى مساء الثلاثاء سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتلقى بن فرحان اتصالًا هاتفيًا من نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، جرى خلاله استعراض آخر المستجدات الإقليمية وتبادل وجهات النظر بشأن الملفات المشتركة.

كما تلقى اتصالًا آخر من نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، حيث ناقش الجانبان تطورات الأحداث في المنطقة، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والجهود الدبلوماسية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.