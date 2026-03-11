قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوريا الشمالية تعلن دعمها لانتخاب مجتبى خامنئي مُرشدًا لإيران
محاكمة 50 متهما بالهيكل الإداري للإخوان.. اليوم
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 11 مارس 2026
تفاصيل ترتيبات موعد صرف معاشات أبريل 2026
تحصين أكثر من 15 ألف كلب|«الزراعة» تستمر في مكافحة السعار والسيطرة على الكلاب الضالة بالمحافظات
جولة ليلية مفاجئة لمحافظ الجيزة لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بالوراق والعجوزة | صور
الموجة 37 من الوعد الصادق.. إيران تدك القواعد الأمريكية في العراق وإسرائيل
إسرائيل تعتزم زيادة ميزانيتها الدفاعية بـ13 مليار دولار إضافية لتمويل الحرب مع إيران
استهدفت قاعدة الأمير سلطان الجوية.. «الدفاع السعودية» تعترض صواريخ باليستية ومسيّرات بمناطق بالمملكة
فاتورة الحرب .. البنتاجون: 5.6 مليار دولار ذخائر أمريكية في أول 48 ساعة من ضرب إيران
شوبير يكشف كواليس تواصل الأهلي مع حسام البدري
انفجارات تهز الضاحية.. غارات إسرائيلية على معقل حزب الله في بيروت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استهدفت قاعدة الأمير سلطان الجوية.. «الدفاع السعودية» تعترض صواريخ باليستية ومسيّرات بمناطق بالمملكة

صواريخ باليستية
صواريخ باليستية
القسم الخارجي

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، يوم الأربعاء، اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي استهدفت بعض مناطق المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية.

وأضاف المالكي، بحسب ما نشره عبر منصة «إكس»، أنه تم اعتراض وتدمير ستة صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير مسيّرتين في حفر الباطن.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، مساء الثلاثاء، تدمير طائرتين مسيّرتين في الربع الخالي كانتا متجهتين إلى حقل شيبة النفطي.

يُذكر أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، أجرى مساء الثلاثاء سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتلقى بن فرحان اتصالًا هاتفيًا من نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، جرى خلاله استعراض آخر المستجدات الإقليمية وتبادل وجهات النظر بشأن الملفات المشتركة.

كما تلقى اتصالًا آخر من نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، حيث ناقش الجانبان تطورات الأحداث في المنطقة، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والجهود الدبلوماسية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.

صواريخ باليستية هجوم واسع ضد السعودية السعودية المنطقة الشرقية وزارة الدفاع السعودية الصواريخ الباليستية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

صلاة التهجد كم ركعه

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

أحمد كجوك وزير المالية

زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

الخبز

بعد زيادة البنزين | إعلان رسمي من التموين عن الخبز المدعم

الدولار

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

محافظ المنيا يتابع أسعار السلع في عدد من السلاسل التجارية

محافظ المنيا يُفاجئ السلاسل التجارية بجولة مسائية لمتابعة الأسعار وتوافر السلع

رئيس جامعة بني سويف

رئيس جامعة بني سويف : أهمية جذب الوافدين لكلية الخدمة الاجتماعية لإثراء تجربتها التعليمية

ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة في جولة ليلية بشوارع العياط لتفقد مستودعات الغاز

بالصور

طريقة عمل البيض بالطريقة التركية.. لسحور سريع ومختلف

طريقة عمل البيض بالطريقة التركية
طريقة عمل البيض بالطريقة التركية
طريقة عمل البيض بالطريقة التركية

طريقة عمل الكنافة بالمانجو .. مقرمشة ولذيذة

طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو

أوقاف الشرقية: تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و 776 لصلاة التهجد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

ازدواج الرؤية قد يكون علامة على سكتة دماغية .. تحذير من تجاهل هذا العرَض الخطير

ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد