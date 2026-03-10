أوقاف الشرقية: تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و 776 لصلاة التهجد

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حرص المحافظة على تهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين لأداء الشعائر الدينية خلال شهر رمضان المبارك، مشيدا بجهود مديرية الأوقاف في تجهيز المساجد بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لاستقبال المصلين على مدار العشر الأواخر من الشهر الكريم، بما يعكس الدور الدعوي والتوعوي للمساجد في نشر القيم الدينية السمحة وتعزيز روحانية الشهر الفضيل.

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث تم تجهيز (٤١٩) مسجدا للاعتكاف و(٧٧٦) مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لاستقبال المصلين وتمكينهم من إحياء هذه الليالي المباركة في أجواء إيمانية عامرة بالذكر والطاعة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أنه تم تكليف الأئمة والخطباء من أصحاب الأصوات الحسنة لإمامة المصلين في صلاة التهجد طوال ليالي العشر الأواخر، مع التأكيد على تواجد الأئمة والواعظات بالمساجد للرد على استفسارات المصلين وتقديم الإرشاد الديني الصحيح، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وحرص الوزارة على عمارة بيوت الله وإحياء شعائر شهر رمضان المبارك.