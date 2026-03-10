القبض على المتهمين بالادعاء بمنعهم من تحرير محضر بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بقيام فرد شرطة بالتعدى على أحد المواطنين ومنعه وشقيقه من تحرير محضر ضد آخر أمام مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 7 الجارى حدثت مشاجرة بين: طرف أول (القائم على تصوير مقطع الفيديو ، شقيقه) وطرف ثان (مالك مضرب أرز – كائن بدائرة مركز شرطة مشتول السوق) لخلافات مالية بينهم، فقام الطرف الأول بالتوجه لمركز شرطة مشتول السوق لتحرير محضر ضد الثانى، وعقب علمهما بتقدم الطرف الثانى ببلاغ للمركز يتضرر خلاله من قيامهما بالتعدى عليه داخل مضرب الأرز ملكه قام أحدهما بتصوير مقطع الفيديو والإدعاء بتعدى الخدمات الأمنية عليهما ومنعهما من تحرير محضر للحيلولة دون ضبطهما.

أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بتعديهما على مالك المضرب وإدعائهما الكاذب بمنع أحد أفراد الشرطة لهما من تحرير محضر بالواقعة والتعدى على أحدهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.