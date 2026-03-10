طريقة عمل مندي الدجاج في الفرن.. زى المطاعم

يُعد مندي الدجاج من أشهر الأطباق العربية التي تحظى بشعبية واسعة على موائد العزائم والمناسبات، ويتميز بنكهته الغنية التي تجمع بين الأرز البسمتي المتبل والدجاج المتبل بخلطة بهارات مميزة.

وقدم الشيف حسن طريقة سهلة لتحضير مندي الدجاج في الفرن بطعم قريب من المندي التقليدي المطهي على الفحم.

طريقة عمل مندي الدجاج

مكونات مندي الدجاج:

أولًا: الدجاج

دجاجة كاملة مغسولة ومقطعة إلى 4 قطع

ثانيًا: تتبيلة الدجاج:

زيت نباتي

كركم

بابريكا

زنجبيل بودرة

قرفة مطحونة

ملح

فلفل أسود

يمكن إضافة لون زعفران للحصول على لون مميز

ثالثًا: الأرز:

أرز بسمتي طويل الحبة مغسول ومنقوع لمدة 30 دقيقة

بهارات الأرز

بصل مفروم

عيدان قرفة

ورق غار

قرنفل

هيل حب

لومي (ليمون مجفف)

فلفل أخضر حار

للتقديم:

فحمة مشتعلة

قليل من الزيت للتدخين

طريقة عمل مندي الدجاج في الفرن:

ـ لتتبيل الدجاج : يتم خلط بهارات التتبيلة مع الزيت، ثم تُدهن قطع الدجاج جيدًا بالخليط وتُترك في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى تتشرب النكهة.

ـ لتحضير الأرز: في صينية فرن كبيرة أو قدر مناسب، يُضاف القليل من الزيت أو السمن ثم يُشوَّح البصل المفروم مع بهارات الأرز الصحيحة مثل القرفة وورق الغار والهيل واللومي حتى تفوح رائحتها.

ـ إضافة الأرز : يُضاف الأرز البسمتي المنقوع والمصفى إلى الخليط ويُقلب قليلًا، ثم يُضاف الماء المغلي بواقع كوب ونصف إلى كوبين ماء لكل كوب أرز، مع إضافة الملح حسب الرغبة.

ـ الطهي في الفرن: توضع شبكة معدنية فوق الأرز ثم تُرص قطع الدجاج المتبلة فوقها، أو يمكن وضع الدجاج مباشرة فوق الأرز، ثم تُغطى الصينية بإحكام شديد بورق الألومنيوم.

ـ تُدخل الصينية إلى فرن ساخن بدرجة حرارة تتراوح بين 180 و200 درجة مئوية لمدة تتراوح من 45 دقيقة إلى ساعة حتى ينضج الدجاج والأرز تمامًا.

خطوة التدخين

ـ بعد نضج المندي، توضع قطعة قصدير صغيرة في وسط الأرز ويُضاف إليها قليل من الزيت ثم توضع فحمة مشتعلة، وتُغطى الصينية سريعًا لمدة 10 دقائق حتى يكتسب الأرز نكهة الشوي المميزة.

ـ يُقدم الأرز في طبق التقديم ثم تُرص فوقه قطع الدجاج، ويمكن تزيينه بالمكسرات والزبيب حسب الرغبة.

نصائح لنجاح مندي الدجاج

ـ إغلاق صينية الفرن جيدًا بورق القصدير للحفاظ على البخار أثناء الطهي.

ـ استخدام الأرز البسمتي طويل الحبة للحصول على أفضل نتيجة.

ـ إضافة ملعقة من السمن البلدي قبل التدخين لتعزيز النكهة.

ويعد مندي الدجاج من الأطباق المثالية للعزائم والمناسبات، حيث يجمع بين سهولة التحضير والطعم الغني الذي يشبه المندي التقليدي.