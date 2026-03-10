قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف الهجمات وتؤكد حقها في الدفاع عن نفسها| فيديو
مخطط إسرائيل الكبرى.. أحمد موسى للمصريين: ماتسمحوش لحد يستغل هذا الأمر
بعد بيان الأهلي.. خبير يثير الجدل: هل تتفق هذه القرارات مع لوائح الفيفا؟
برباعية مقابل هدف.. أتليتكو مدريد يسحق توتنهام في دوري أبطال أوروبا
وبدأت العشر الأواخر من رمضان.. 10 أعمال تدرك بها فضل ليلة القدر
تذبذب أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمه عيار 21 الآن
مباراة الأهلي والترجي | أحمد حسن يصدم جماهير المارد الأحمر .. ما السبب
كيفية صلاة ليلة القدر وعدد ركعاتها.. اغتنمها في العشر الأواخر وسترى العجب بحياتك
الخارجية : تسهيل عبور المصريين في الخليج إلى المطارات العاملة بدول الجوار
زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل
هل ترتفع أسعار الغذاء بعد زيادة الوقود؟ شعبة المواد الغذائية تكشف تأثير السولار على السوق
أدعية العشر الأواخر من رمضان.. ردد أفضل 200 دعاء تقضى حوائجك وتدرك بها ليلة القدر
رياضة

بأمر الخطيب.. إعادة هيكلة قطاع الكرة في الأهلي بعد الهزيمة من طلائع الجيش

الخطيب
الخطيب
محمد سمير

كلف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الثنائي ياسين منصور نائب رئيس مجلس الإدارة وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة بإجراء تقييم شامل وعاجل لقطاع كرة القدم بالنادي.

ومن المنتظر أن يشمل هذا التقييم مراجعة أداء الإدارات المختلفة داخل قطاع الكرة، بما في ذلك الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، إلى جانب دراسة الوضع الحالي للفريق الأول لكرة القدم.

كما يتضمن التقييم إعادة النظر في هيكلة قطاع الكرة بالكامل، بداية من الفريق الأول مرورًا بقطاع الناشئين، وصولًا إلى كرة القدم النسائية والأكاديميات التابعة للنادي.

وتهدف هذه الخطوة إلى وضع رؤية واضحة لتطوير منظومة كرة القدم داخل الأهلي خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع طموحات النادي وجماهيره، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تنتظر الفريق على المستويين المحلي والقاري.

الخطيب الأهلي طلائع الجيش رئيس النادي الأهلي ياسين منصور سيد عبد الحفيظ

البوسترات الرسمية ل "فاميلي بيزنس" للنجم محمد سعد تحت شعار ( الكبير وصل) استعدادا لطرحه بعيد الفطر المبارك

إعلان بوسترات فيلم فاميلي بيزنس لـ محمد سعد تحت شعار الكبير وصل

الفنان حسن حفني

حسن حفني لـ صدي البلد: قرأت في علم النفس وذاكرت جيدًا لتجسيد شخصيتي في مسلسل "اللون الأزرق"

شريف رمزي ويسرا

شريف رمزي يهنئ يسرا بمناسبة عيد ميلادها

بالصور

طريقة عمل الكنافة بالمانجو .. مقرمشة ولذيذة

طريقة عمل الكنافة بالمانجو

أوقاف الشرقية: تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و 776 لصلاة التهجد

اوقاف الشرقية

ازدواج الرؤية قد يكون علامة على سكتة دماغية .. تحذير من تجاهل هذا العرَض الخطير

ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

