حسن حفني لـ صدي البلد: قرأت في علم النفس وذاكرت جيدًا لتجسيد شخصيتي في مسلسل "اللون الأزرق"

كشف الفنان حسن حفني، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، كواليس تحضيره لشخصيته في مسلسل "اللون الأزرق"، مؤكدًا أنه حرص على دراسة الدور بشكل دقيق قبل بدء التصوير.

وقال حسن حفني إنه يجسد خلال أحداث المسلسل شخصية محمود، وهو مدرب يتعامل مع طفل يعاني من التوحد، مشيرًا إلى أنه قرأ في علم النفس واطلع على العديد من المراجع حتى يفهم طبيعة التعامل مع الأطفال المصابين بالتوحد.

وأضاف أنه ذاكر الشخصية جيدًا، حتى يتمكن من تقديمها بشكل واقعي وصادق، خاصة أن القضية التي يناقشها المسلسل مهمة للغاية وتسلط الضوء على جانب إنساني مهم في المجتمع.

وأعرب حسن حفني عن سعادته بالمشاركة في العمل، مؤكدًا أن المسلسل يحمل رسالة إنسانية مهمة، كما أشاد بالتعاون مع فريق العمل بالكامل.

ويشارك في بطولة مسلسل "اللون الأزرق" عدد من النجوم، منهم جومانا مراد، أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، حنان سليمان، وياسمين سمير، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج سعد هنداوي.



