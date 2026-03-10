قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مخطط إسرائيل الكبرى.. أحمد موسى للمصريين: ماتسمحوش لحد يستغل هذا الأمر
بعد بيان الأهلي.. خبير يثير الجدل: هل تتفق هذه القرارات مع لوائح الفيفا؟
برباعية مقابل هدف.. أتليتكو مدريد يسحق توتنهام في دوري أبطال أوروبا
وبدأت العشر الأواخر من رمضان.. 10 أعمال تدرك بها فضل ليلة القدر
تذبذب أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمه عيار 21 الآن
مباراة الأهلي والترجي | أحمد حسن يصدم جماهير المارد الأحمر .. ما السبب
كيفية صلاة ليلة القدر وعدد ركعاتها.. اغتنمها في العشر الأواخر وسترى العجب بحياتك
الخارجية : تسهيل عبور المصريين في الخليج إلى المطارات العاملة بدول الجوار
زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل
هل ترتفع أسعار الغذاء بعد زيادة الوقود؟ شعبة المواد الغذائية تكشف تأثير السولار على السوق
أدعية العشر الأواخر من رمضان.. ردد أفضل 200 دعاء تقضى حوائجك وتدرك بها ليلة القدر
بيان برلماني عاجل للحكومة بسبب رفع أسعار البنزين
فن وثقافة

حسن حفني لـ صدي البلد: قرأت في علم النفس وذاكرت جيدًا لتجسيد شخصيتي في مسلسل "اللون الأزرق"

الفنان حسن حفني
الفنان حسن حفني
أوركيد سامي

كشف الفنان حسن حفني، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، كواليس تحضيره لشخصيته في مسلسل "اللون الأزرق"، مؤكدًا أنه حرص على دراسة الدور بشكل دقيق قبل بدء التصوير.
وقال حسن حفني إنه يجسد خلال أحداث المسلسل شخصية محمود، وهو مدرب يتعامل مع طفل يعاني من التوحد، مشيرًا إلى أنه قرأ في علم النفس واطلع على العديد من المراجع حتى يفهم طبيعة التعامل مع الأطفال المصابين بالتوحد.

وأضاف أنه ذاكر الشخصية جيدًا، حتى يتمكن من تقديمها بشكل واقعي وصادق، خاصة أن القضية التي يناقشها المسلسل مهمة للغاية وتسلط الضوء على جانب إنساني مهم في المجتمع.

وأعرب حسن حفني عن سعادته بالمشاركة في العمل، مؤكدًا أن المسلسل يحمل رسالة إنسانية مهمة، كما أشاد بالتعاون مع فريق العمل بالكامل.

ويشارك في بطولة مسلسل "اللون الأزرق" عدد من النجوم، منهم جومانا مراد، أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، حنان سليمان، وياسمين سمير، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج سعد هنداوي.


https://youtu.be/fYcmP4lJP3Y?si=N6Eky1SM3ZenO13_

حسن حفني اخبار الفن نجوم الفن

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

صورة أرشيفية

معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

الدكتور ضياء العوضي

بتاع كله.. لماذا أسقطت نقابة الأطباء عضوية ضياء العوضي وشطبه نهائيا؟

ايران

سيناريوهات الإنزال الأمريكي البري في إيران| معدلات النجاح والفشل

لاشين

لاشين: إيران أطلقت 3600 ضربة مباشرة للخليج ومستحيل إرسال أمريكا قوات برية

ايران

لاشين: مجتبى لا تتوافر فيه كل الشروط ولا المؤهلات ليكون المرشد بإيران

طريقة عمل الكنافة بالمانجو .. مقرمشة ولذيذة

طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو

أوقاف الشرقية: تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و 776 لصلاة التهجد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

ازدواج الرؤية قد يكون علامة على سكتة دماغية .. تحذير من تجاهل هذا العرَض الخطير

ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

