الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صامويل أوجو يقود الجونة لفوز ثمين على المصري في الدوري الممتاز

فريق الجونة
فريق الجونة
محمد سمير

حقق فريق الجونة فوزًا مهمًا على حساب المصري البورسعيدي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد السويس الجديد ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المهاجم صامويل أوجو في الدقيقة 51، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في صراع مراكز وسط جدول الترتيب، بعد مواجهة اتسمت بالندية والإثارة على مدار شوطي اللقاء.

بدأت المباراة بمحاولات هجومية من جانب لاعبي المصري البورسعيدي، الذين فرضوا سيطرتهم على مجريات اللعب خلال الشوط الأول، مع اعتماد الجونة على الهجمات المرتدة السريعة بحثًا عن مباغتة دفاع الفريق البورسعيدي.

وكاد المصري أن يتقدم في النتيجة خلال الدقيقة 41 بعدما سجل محمد مخلوف هدفًا بعد هجمة منظمة، إلا أن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي التسلل عقب العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، ليبقى التعادل السلبي مسيطرًا على أحداث الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح فريق الجونة في استغلال إحدى الفرص الهجومية، حيث تمكن صامويل أوجو من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 51 بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة قوية سكنت شباك الحارس عصام ثروت.

وحاول المصري العودة إلى المباراة خلال الدقائق المتبقية، من خلال تكثيف الهجمات على مرمى الجونة، إلا أن التنظيم الدفاعي الجيد للفريق الساحلي حال دون إدراك التعادل، لتنتهي المواجهة بفوز الجونة بهدف دون رد.

بهذه النتيجة تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند 32 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما خاض الفريق 20 مباراة حقق خلالها 8 انتصارات وتعادل في 8 مواجهات، بينما تلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 29 هدفًا مقابل 20 هدفًا استقبلتها شباكه.

في المقابل رفع الجونة رصيده إلى 28 نقطة ليحتل المركز الثامن في جدول الترتيب، بعد خوضه 20 مباراة أيضًا، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادل في 10 مباريات وتلقى 4 هزائم، فيما سجل لاعبوه 16 هدفًا واستقبلت شباكهم 15 هدفًا.
 

صامويل أوجو الجونة المصري الدوري الممتاز الدوري المصري الممتاز

طريقة عمل الكنافة بالمانجو
اوقاف الشرقية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
