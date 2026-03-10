مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن قرارات الخطيب

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثيرا بشأن قرارات محمود الخطيب.

محمود الخطيب

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رأيك في قرارات محمود الخطيب ؟ ".

وكلف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الثنائي ياسين منصور نائب رئيس مجلس الإدارة وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة بإجراء تقييم شامل وعاجل لقطاع كرة القدم بالنادي.

ومن المنتظر أن يشمل هذا التقييم مراجعة أداء الإدارات المختلفة داخل قطاع الكرة، بما في ذلك الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، إلى جانب دراسة الوضع الحالي للفريق الأول لكرة القدم.

كما يتضمن التقييم إعادة النظر في هيكلة قطاع الكرة بالكامل، بداية من الفريق الأول مرورًا بقطاع الناشئين، وصولًا إلى كرة القدم النسائية والأكاديميات التابعة للنادي.

وتهدف هذه الخطوة إلى وضع رؤية واضحة لتطوير منظومة كرة القدم داخل الأهلي خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع طموحات النادي وجماهيره، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تنتظر الفريق على المستويين المحلي والقاري.