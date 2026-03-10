قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يعلن افتتاح أول مصفاة نفط منذ 50 عامًا بصفقة 300 مليار دولار
الدفاع السعودية : تدمير مسيّرتين قبل الوصول إلى حقل شيبة النفطي
سلاح خطير في سماء الحرب .. إسرائيل تكشف قنبلة عنقودية أطلقتها إيران
ضربة في قلب مضيق هرمز .. الجيش الأمريكي يدمر 16 سفينة إيرانية تجهّز لزرع الألغام
برشلونة يعود بتعادل ثمين من أرض نيوكاسل بأبطال أوروبا
بث مباشر.. صلاة التهجد ليلة 21 رمضان من الجامع الأزهر
بايرن ميونخ يكتسح أتالانتا بسداسية ويقترب بقوة من ربع نهائي دوري الأبطال
بث مباشر صلاة التهجد ليلة 22 رمضان في الحرمين الشريفين | شاهد
رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
موعد أذان الفجر يوم الأربعاء 21 رمضان في مصر.. هتتسحر إمتى؟
بشرى عاجلة للمواطنين عن زيادة المرتبات .. أحمد موسى يكشف
وزير الخارجية الصيني يؤكد دعم دول الخليج .. ويطالب بوقف فوري للحرب مع إيران
رياضة

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن قرارات الخطيب

باسنتي ناجي

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثيرا بشأن قرارات محمود الخطيب.

محمود الخطيب

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رأيك في قرارات محمود الخطيب ؟ ". 

وكلف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الثنائي ياسين منصور نائب رئيس مجلس الإدارة وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة بإجراء تقييم شامل وعاجل لقطاع كرة القدم بالنادي.

ومن المنتظر أن يشمل هذا التقييم مراجعة أداء الإدارات المختلفة داخل قطاع الكرة، بما في ذلك الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، إلى جانب دراسة الوضع الحالي للفريق الأول لكرة القدم.

كما يتضمن التقييم إعادة النظر في هيكلة قطاع الكرة بالكامل، بداية من الفريق الأول مرورًا بقطاع الناشئين، وصولًا إلى كرة القدم النسائية والأكاديميات التابعة للنادي.

وتهدف هذه الخطوة إلى وضع رؤية واضحة لتطوير منظومة كرة القدم داخل الأهلي خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع طموحات النادي وجماهيره، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تنتظر الفريق على المستويين المحلي والقاري.

