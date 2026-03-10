تعليق صادم من إعلامي بشأن بيان عقوبات الخطيب للاعبي الأهلي.. فما السبب

أثار الاعلامي كريم رمزي الجدل بشأن صيغة بيان النادي الاهلي عن عقوبات الخطيب للاعبي الفريق ،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب كريم رمزي :الأهلي الكبير .. بياناته لابد ان تبدأ بقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب وليس بقرر الكابتن محمود الخطيب .. وكأن الأهلي يديره ويقرر فيه شخص واحد دون مجلس إدارة.

وكان قد قرر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي ، خصم ٣٠% من راتب لاعبي الفريق الأول وتعليق ٢٥% من قيمة عقودهم، لحين حسم موقف الفريق من المنافسة على بطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

ومن ضمن قرارات الخطيب الصارمة تقديم موعد سفر الفريق الأول إلى تونس لملاقاة الترجي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، على أن تغادر البعثة مطار القاهرة بعد غد الخميس بدلًا من الجمعة، لإتاحة الفرصة للجهاز الفني للاستعداد للمباراة المرتقبة.

- بدأ ياسين منصور نائب الرئيس، وسيد عبد الحفيظ عضو المجلس، بشكل عاجل في تقييم جميع العاملين بقطاع الكرة وإداراته ومسئوليه وأجهزته الفنية والإدارية والطبية، وإعادة هيكلة القطاع على مستوى الفريق الأول والناشئين والكرة النسائية والأكاديميات، بما يتوافق مع طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة القادمة.