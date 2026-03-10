تراجع كبير بأسعار صرف الدولار اليوم في البنوك

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، في البنوك العاملة في مصر.

وهبط سعر صرف الدولار في معظم البنوك تحت مستوى الـ 52 جنيها، بعد أن كان قد لامس مستو الـ 53 جنيها أمس الاثنين.

أسعار الدولار اليوم



سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 51.95 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 51.95 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.



سعر الدولار قي بنك نكست 51.95 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار



سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 51.95 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك فيصل 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك الآن



سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك القاهرة 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 51.90 جنيه للشراء و52 جنيها للبيع.