عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق

أكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق أنه كان معارضا لفكرة التعاقد مع أحمد سيد زيزو بسبب راتبه الكبير.

وقال محمد عبد الوهاب، الذي يحل ضيفًا على برنامج “النجوم في رمضان” عبر أثير الشباب والرياضة “زيزو لم يصنع الفارق في الأهلي، هو صنع التفرقة بين اللاعبين وراتبه وعقده فركش أوضة اللبس وعمل مشاكل كتير”.

وتابع : “رفضت فكرة ضم زيزو عشان أحافظ على أوضة لبس الفرقة”.

وتابع “مش عارف مين ماسك لجنة التعاقدات في الأهلي حاليًا، زمان كان معروف مين، زي عدلي القيعي مثلًا، لكن دلوقتي محدش فاهم حاجة”.