الدفاع الروسية : إسقاط مقاتلة أوكرانية .. والقضاء على 1505 جنود بمختلف الجبهات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية الفضائية التابعة لها، تصدّت لمقاتلة من طراز "سو- 27"، تابعة لسلاح الجو الأوكراني، وأسقطتها، إضافة إلى القضاء على 1505 جنود على جميع جبهات العملية العسكرية الخاصة.

وذكرت الدفاع الروسية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 240 جنديًا في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشمال" خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، كما خسرت ما يصل إلى 240 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و11 سيارة، و3 قطع مدفعية ميدانية، وتدمير محطتين للحرب الإلكترونية، ومستودعين للذخيرة، و7 مستودعات إمداد".

وأضاف البيان أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر في مناطق نفوذ قوات "الغرب"، بلغت أكثر من 190 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و10 سيارات، و4 قطع مدفعية، كما تم تدمير محطة مضادة للبطاريات من طراز تي بي كيو- 50 أمريكية الصنع، و3 مستودعات للذخيرة".

وأوضح أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" عززت مواقعها التكتيكية، وتمكنّت من دحر أفراد وتدمير معدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك بالقرب من بلدات نوفوألكساندريفكا، وجريشينو، وبيليتسكي، وزولوتوي كولوديز في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك"، وتكبّدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 325 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و15 سيارة، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية.

وأشار إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" سيطرت على مواقع حاكمة، وتكبدت القوات الأوكرانية خسائر تجاوزت 145 جنديًا، وفقد ناقلتي جند مدرعتين من طراز "سترايكر"، ومركبة مدرعة من طراز "ماكس برو" أمريكية الصنع، و5 مركبات، و4 قطع مدفعية ميدانية، كما تم تدمير مستودع ذخيرة و6 مستودعات إمداد".

وواصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات كييف، واستهدفت تشكيلات لواءين ميكانيكيين ولواءين هجوميين وخمسة أفواج هجومية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك في محيط بلدات كومسومولسكويه وفوزدفيجيفكا، في مقاطعة زابوروجيه، وستاروكاسيانوفسكويه ودوبروباسوفو وكريفوبوكوفو في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 300 عسكري ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 777" عيار 155 ملم.

وتابع أن "وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" تمكنت من هزيمة أفراد ومعدات ألوية الهجوم الميكانيكي والجبلي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات أوريخوف وجريوريفكا وكاميشيفاخا في مقاطعة زابوروجيه، وقد أسفرت العملية عن تدمير ما يصل إلى 65 فرداً من القوات المسلحة الأوكرانية، ومدفع، و9 مركبات، و5 محطات حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، ومستودع إمداد".

وتطرق البيان إلى أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 8 قنابل جوية موجهة، و3 صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و241 طائرة من دون طيار".