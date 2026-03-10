اتجاه لرحيل نجم الأهلي نهائيا عن الفريق.. ماذا حدث؟

تتجه إدارة النادي الأهلي للموافقة على رحيل صانع ألعاب الفريق محمد مجدي أفشة بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، بعد وصول عرض من الاتحاد السكندري لضم اللاعب بصفة دائمة عقب فترة إعارته.

وجاءت هذه التطورات بعد فترة قصيرة من انتقال أفشة إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، حيث قدم اللاعب مستويات كبيرة مع الفريق السكندري، ما دفع إدارة النادي إلى التحرك من أجل الإبقاء عليه بشكل نهائي في الموسم المقبل.

أفشة مع النادي الأهلي

وكان أفشة قد انضم إلى صفوف الأهلي في صيف عام 2019 قادمًا من بيراميدز، ونجح خلال فترة وجوده مع الفريق في أن يكون أحد العناصر المؤثرة داخل التشكيل، حيث ساهم في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية.

ويعد أفشة من الأسماء التي ارتبطت بلحظات بارزة في تاريخ النادي خلال السنوات الماضية، خاصة في البطولات الأفريقية وبالتحديد نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا، حيث سجل هدف الفوز في شباك الفارس الأبيض في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وخلال مشواره مع الأهلي، شارك أفشة في التتويج بعدة ألقاب، أبرزها بطولة دوري أبطال أفريقيا التي توج بها الفريق أربع مرات خلال تلك الفترة، إلى جانب عدد من البطولات المحلية مثل الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلي.

وقدّم اللاعب أدوارًا مهمة في خط الوسط الهجومي، وكان أحد أبرز صناع اللعب في الفريق.

هل يرحل أفشة عن الأهلي نهائيا؟

أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي الاتحاد السكندري، أن محمد مجدي أفشة يشعر بسعادة كبيرة داخل صفوف الفريق، موضحًا أنه تأقلم سريعًا مع أجواء النادي والجماهير، ويُبدي رغبة واضحة في الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف السقا في تصريحات إعلامية، أن أفشة أصبح يحظى بتقدير كبير من جماهير الاتحاد السكندري، حيث نجح في تكوين علاقة قوية معهم خلال فترة قصيرة، وهو ما جعله يميل إلى فكرة البقاء مع الفريق، مؤكدًا في الوقت ذاته أن إدارة زعيم الثغر تسعى بالفعل للإبقاء على اللاعب لما يمثله من إضافة فنية وخبرة داخل الملعب.

وبحسب التقارير الصحفية المتداولة، فإن إدارة النادي الأهلي منحت الضوء الأخضر لإتمام الصفقة، بعد الاتفاق المبدئي بين الاتحاد السكندري واللاعب على الاستمرار مع الفريق وعدم العودة مجددًا إلى القلعة الحمراء.

كما أن اللاعب أبدى موافقته على البقاء مع الاتحاد بشكل دائم، وهو ما ساهم في تسريع خطوات التفاوض بين الطرفين.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة تحديد القيمة المالية النهائية لانتقال أفشة، حيث سيقوم الأهلي بتحديد سعر بيع اللاعب قبل إتمام الصفقة رسميًا، وذلك في إطار المفاوضات الجارية بين الناديين لحسم كافة التفاصيل المتعلقة بالانتقال النهائي.

ومن المتوقع أن يتم حسم الصفقة بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، بمجرد الاتفاق النهائي على المقابل المالي بين الناديين، ليواصل أفشة مسيرته مع الاتحاد السكندري بشكل دائم بداية من الموسم الجديد.