مستشار المعهد النمساوي للسياسات الأوروبية يكشف لـ"صدى البلد" موعد انتهاء الحرب على إيران
دلتا النيل في مواجهة المناخ .. مشروع وطني لحماية السواحل وتنمية المجتمعات
المدمرة البريطانية دراجون تتحرك باتجاه منطقة البحر المتوسط
الدفاع الروسية : إسقاط مقاتلة أوكرانية .. والقضاء على 1505 جنود بمختلف الجبهات
تأجيل عدد من مباريات الدوري المغربي.. اعرف السبب
قرار عاجل من توروب بشأن حارس مرمى الأهلي عقب مباراة طلائع الجيش
مخاوف أوروبية من تعطل الملاحة في مضيق هرمز مع تصاعد الحرب على إيران
إنشاء شبكة موانئ نهرية بالمحافظات لشحن البضائع وخدمة الركاب | تفاصيل مهمة
بحضور وزيرة البيئة | إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي
بكاء وسخرية وهجوم | دينا تنطق الشهادتين في رامز ليفل الوحش .. ماذا حدث؟
ضياء رشوان : الحكومة ليست المسؤولة عن أي محتوى يسيء للدول العربية
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا
رياضة

محمد عبد الوهاب: سيد عبد الحفيظ مش إضافة لمجلس الأهلي ومكانه مدير الكرة

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
حسن العمدة

يرى محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق أن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة الحالي ليس إضافة لمجلس القلعة الحمراء.

وقال محمد عبد الوهاب الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان" :"سيد عبد الحفيظ مش إضافة لمجلس الأهلي ، مشوفتش أي حاجة جديدة اتضافت من خلال وجوده".

ويضيف عضو مجلس الأهلى الأسبق:" سيد عبد الحفيظ مكانه مدير رياضى أو مدير كورة ، دا مكانه الحقيقى مش مجلس الإدارة"

وتابع محمد عبد الوهاب :"مش عارف مين ماسك لجنة التعاقدات في الأهلي حالياً ، زمان كان معروف مين ، زي عدلى القيعى مثلا لكن دلوقتى محدش فاهم حاجة".

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.

محمد عبد الوهاب النادى الاهلى الاهلى سيد عبد الحفيظ

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

بتاع كله.. لماذا أسقطت نقابة الأطباء عضوية ضياء العوضي وشطبه نهائيا؟

قائمة بيراميدز في رحلة المغرب لمواجهة الجيش الملكي

الأهلي يطير إلى تونس الجمعة المقبلة استعدادا لمواجهة الترجي

مجدي عبد الغني يثير الجدل بشأن القلعة الحمراء.. تفاصيل

مسلسل الكينج الحلقة 21 .. القبض على محمد إمام .. وأحمد كشك ينصب فخا لشقيقه

طريقة عمل مندي الدجاج في الفرن.. زى المطاعم

كيف تأكل كحك العيد دون زيادة الوزن؟.. أكتشف السر

قبل العيد.. طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

