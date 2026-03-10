محمد عبد الوهاب: سيد عبد الحفيظ مش إضافة لمجلس الأهلي ومكانه مدير الكرة

يرى محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق أن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة الحالي ليس إضافة لمجلس القلعة الحمراء.

وقال محمد عبد الوهاب الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان" :"سيد عبد الحفيظ مش إضافة لمجلس الأهلي ، مشوفتش أي حاجة جديدة اتضافت من خلال وجوده".

ويضيف عضو مجلس الأهلى الأسبق:" سيد عبد الحفيظ مكانه مدير رياضى أو مدير كورة ، دا مكانه الحقيقى مش مجلس الإدارة"

وتابع محمد عبد الوهاب :"مش عارف مين ماسك لجنة التعاقدات في الأهلي حالياً ، زمان كان معروف مين ، زي عدلى القيعى مثلا لكن دلوقتى محدش فاهم حاجة".



وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.