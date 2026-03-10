قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

درس التراويح بالجامع الأزهر: العالم اليوم في أمس الحاجة لاستلهام معاني ليلة القدر

أحمد سعيد

ألقى الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، درس التراويح بالجامع الأزهر في الليلة الحادية والعشرين من شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور لفيف من علماء الأزهر وقياداته، وجموع المصلين الذين توافدوا إلى رحاب الجامع الأزهر لإحياء هذه الليالي المباركة التي يرجو فيها المسلمون بلوغ ليلة القدر.

درس التراويح بالجامع الأزهر في أولى الليالي الوترية من العشر الأواخر

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر أن الله تعالى اصطفى من الأزمنة مواسم يتضاعف فيها الفضل والثواب، وجعل في مقدمتها العشر الأواخر من رمضان، وفيها ليلة القدر التي وصفها القرآن الكريم بأنها ليلة السلام، قال تعالى: {سلامٌ هي حتى مطلع الفجر}، مبينا أن هذه الليلة المباركة تتنزل فيها الرحمات والبركات، وتعم فيها السكينة قلوب المؤمنين، وتفتح فيها أبواب الخير والقبول لكل من أقبل على الله تعالى بقلب صادق.

ودعا الدكتور محمد عبد المالك جموع المصلين إلى اغتنام هذه الليالي العظيمة بالإكثار من الطاعات، من صلاة وقيام وذكر وتلاوة للقرآن الكريم، مؤكدا أن هذه الليالي فرصة عظيمة لمراجعة النفس وتجديد الصلة بالله تعالى، كما تضرع إلى الله أن يجعل هذه الليالي المباركة سببا في نشر الطمأنينة بين الناس، وأن يعم السلام أرجاء العالم، وأن يرفع عن البشرية ويلات الحروب والفتن، وأن يبدل الخوف أمنا والفرقة ألفة ووئام.

وأشار إلى أن من أعظم معاني ليلة القدر أنها ليلة يتجلى فيها لطف الله بعباده، حيث تتنزل الملائكة بالخير والبركة، ويعم فيها السلام الذي يملأ القلوب طمأنينة وسكينة، وهذا السلام الذي أخبر عنه القرآن ينبغي أن ينعكس في سلوك المسلمين وأخلاقهم، فيكونوا دعاة خير ورحمة وتعاون بين الناس، مبينا أن العالم اليوم في أمس الحاجة إلى استلهام معاني هذه الليلة المباركة، من نشر السلام وإطفاء نيران الفتن، وتعزيز معاني التراحم والتكافل بين البشر، داعيا إلى أن تكون هذه الليالي المباركة فرصة صادقة للدعاء بأن يعم الأمن والاستقرار ربوع العالم، وأن يحفظ الله الأوطان والإنسانية جمعاء من كل سوء.

ويواصل الجامع الأزهر أداء رسالته العلمية والدعوية خلال شهر رمضان المبارك من خلال برنامج رمضاني متكامل، يتضمن إقامة صلاة التراويح يوميًّا بالقراءات القرآنية المتواترة بواقع عشرين ركعة بالقراءات العشر، إلى جانب صلاة التهجد في العشر الأواخر بواقع ثماني ركعات كل ليلة. 

كما يشمل البرنامج تنظيم 137 درسًا ومحاضرة علمية يشارك فيها نخبة من كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، إلى جانب عقد 130 مقرأة قرآنية بواقع خمس مقارئ يوميًّا، في إطار جهود الأزهر الشريف لنشر علوم القرآن الكريم وترسيخ القيم الإيمانية وتعزيز الوعي الديني الصحيح في نفوس المسلمين

