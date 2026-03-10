قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مخطط إسرائيل الكبرى.. أحمد موسى للمصريين: ماتسمحوش لحد يستغل هذا الأمر
بعد بيان الأهلي.. خبير يثير الجدل: هل تتفق هذه القرارات مع لوائح الفيفا؟
برباعية مقابل هدف.. أتليتكو مدريد يسحق توتنهام في دوري أبطال أوروبا
وبدأت العشر الأواخر من رمضان.. 10 أعمال تدرك بها فضل ليلة القدر
تذبذب أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمه عيار 21 الآن
مباراة الأهلي والترجي | أحمد حسن يصدم جماهير المارد الأحمر .. ما السبب
كيفية صلاة ليلة القدر وعدد ركعاتها.. اغتنمها في العشر الأواخر وسترى العجب بحياتك
الخارجية : تسهيل عبور المصريين في الخليج إلى المطارات العاملة بدول الجوار
زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل
هل ترتفع أسعار الغذاء بعد زيادة الوقود؟ شعبة المواد الغذائية تكشف تأثير السولار على السوق
أدعية العشر الأواخر من رمضان.. ردد أفضل 200 دعاء تقضى حوائجك وتدرك بها ليلة القدر
بيان برلماني عاجل للحكومة بسبب رفع أسعار البنزين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مخطط إسرائيل الكبرى.. أحمد موسى للمصريين: ماتسمحوش لحد يستغل هذا الأمر

أحمد موسى
أحمد موسى
عادل نصار

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن توقف حرب إيران سيدفع الأسعار للاستقرار، معلقا: 100 مليون مصري قد يتأثر من الحرب، ودول الحرب لم تتأثر لأنها دول منتجة، ولكن نحن دولة مستوردة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، ان المواطن له الحق في الغضب من قرار اليوم بتحريك أسعار المنتجات البترولية، مضيفا: بالمناسبة بكلم طول النهار ومعرفتش أفطر، أحنا كلنا عارفين ظروفنا وظروف شعبنا وبلدنا.. أنا معايا بيت وأسرة وبنزل اشتري وعارف الأسعار وبقف في طابور وعندي أهل وناس.. أحنا كلنا مواطنين، وفي مشكلة.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى:  متسمحوش لحد يستغل هذا الأمر لاستكمال المخطط .. مخطط إسرائيل الكبرى .. متساعدوهمش يا مصريين، وعندما تزول الأسباب، وارد الحرب تستمر لحد العيد وتكمل، مصلحة العالم كله أن تتوقف الحرب، مفيش دولة مش متأثرة.

وذكر: مفيش دولة مخدتش إجراءات بسبب الحرب، و3 جنيهات قفزة كبيرة، والحكومة قالت معنديش بدائل، كلنا عايزين مسار الإصلاح والاستقرار والتنمية يستمر في خط واحد.

وأوضح: أحنا البرنامج الوحيد الي بنتابع الأسواق، ونسمع الأراء، معلقا: انتقد زي مانت عايز وأنتقدني يا سيدي .. كلنا في أزمة خارجية جيالنا من برة، 99 % من البيوت بتابع الحرب في إيران.

وذكر الإعلامي أحمد موسى: القلق في كل البيوت والكل بيشوف، والحمد لله رغم الظروف دي، ندعو في هذه الأيام الكريمة أن تمر باستقرار.. أيام كورونا كان العالم كله قافل.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: مرينا بأزمات كبيرة، وهنعدي من الأزمة دي، لدي ثقة الحكومة سوف تعود من هذا القرار عندما تمر الأزمة، أه في حاجة بتطلع وتنزل، ورئيس الوزراء وعد النهاردة بسبب ظرف استثنائي.
 

أحمد موسى حرب إيران قناة صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

صورة أرشيفية

معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

الدكتور ضياء العوضي

بتاع كله.. لماذا أسقطت نقابة الأطباء عضوية ضياء العوضي وشطبه نهائيا؟

ترشيحاتنا

ايران

سيناريوهات الإنزال الأمريكي البري في إيران| معدلات النجاح والفشل

لاشين

لاشين: إيران أطلقت 3600 ضربة مباشرة للخليج ومستحيل إرسال أمريكا قوات برية

ايران

لاشين: مجتبى لا تتوافر فيه كل الشروط ولا المؤهلات ليكون المرشد بإيران

بالصور

طريقة عمل الكنافة بالمانجو .. مقرمشة ولذيذة

طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو

أوقاف الشرقية: تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و 776 لصلاة التهجد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

ازدواج الرؤية قد يكون علامة على سكتة دماغية .. تحذير من تجاهل هذا العرَض الخطير

ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد