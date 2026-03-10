مخطط إسرائيل الكبرى.. أحمد موسى للمصريين: ماتسمحوش لحد يستغل هذا الأمر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن توقف حرب إيران سيدفع الأسعار للاستقرار، معلقا: 100 مليون مصري قد يتأثر من الحرب، ودول الحرب لم تتأثر لأنها دول منتجة، ولكن نحن دولة مستوردة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، ان المواطن له الحق في الغضب من قرار اليوم بتحريك أسعار المنتجات البترولية، مضيفا: بالمناسبة بكلم طول النهار ومعرفتش أفطر، أحنا كلنا عارفين ظروفنا وظروف شعبنا وبلدنا.. أنا معايا بيت وأسرة وبنزل اشتري وعارف الأسعار وبقف في طابور وعندي أهل وناس.. أحنا كلنا مواطنين، وفي مشكلة.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى: متسمحوش لحد يستغل هذا الأمر لاستكمال المخطط .. مخطط إسرائيل الكبرى .. متساعدوهمش يا مصريين، وعندما تزول الأسباب، وارد الحرب تستمر لحد العيد وتكمل، مصلحة العالم كله أن تتوقف الحرب، مفيش دولة مش متأثرة.

وذكر: مفيش دولة مخدتش إجراءات بسبب الحرب، و3 جنيهات قفزة كبيرة، والحكومة قالت معنديش بدائل، كلنا عايزين مسار الإصلاح والاستقرار والتنمية يستمر في خط واحد.

وأوضح: أحنا البرنامج الوحيد الي بنتابع الأسواق، ونسمع الأراء، معلقا: انتقد زي مانت عايز وأنتقدني يا سيدي .. كلنا في أزمة خارجية جيالنا من برة، 99 % من البيوت بتابع الحرب في إيران.

وذكر الإعلامي أحمد موسى: القلق في كل البيوت والكل بيشوف، والحمد لله رغم الظروف دي، ندعو في هذه الأيام الكريمة أن تمر باستقرار.. أيام كورونا كان العالم كله قافل.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: مرينا بأزمات كبيرة، وهنعدي من الأزمة دي، لدي ثقة الحكومة سوف تعود من هذا القرار عندما تمر الأزمة، أه في حاجة بتطلع وتنزل، ورئيس الوزراء وعد النهاردة بسبب ظرف استثنائي.

