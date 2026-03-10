قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحرين تعلن اعتراض 106 صواريخ و176 مسيرة منذ بداية الهجمات الإيرانية
إيران تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف الهجمات وتؤكد حقها في الدفاع عن نفسها| فيديو
مخطط إسرائيل الكبرى.. أحمد موسى للمصريين: ماتسمحوش لحد يستغل هذا الأمر
بعد بيان الأهلي.. خبير يثير الجدل: هل تتفق هذه القرارات مع لوائح الفيفا؟
برباعية مقابل هدف.. أتليتكو مدريد يسحق توتنهام في دوري أبطال أوروبا
وبدأت العشر الأواخر من رمضان.. 10 أعمال تدرك بها فضل ليلة القدر
تذبذب أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمه عيار 21 الآن
مباراة الأهلي والترجي | أحمد حسن يصدم جماهير المارد الأحمر .. ما السبب
كيفية صلاة ليلة القدر وعدد ركعاتها.. اغتنمها في العشر الأواخر وسترى العجب بحياتك
الخارجية : تسهيل عبور المصريين في الخليج إلى المطارات العاملة بدول الجوار
زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل
هل ترتفع أسعار الغذاء بعد زيادة الوقود؟ شعبة المواد الغذائية تكشف تأثير السولار على السوق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام موافي يكشف معلومات مثيرة عن أسباب الانتفاخ

حسام موافي
حسام موافي
عادل نصار

كشف حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الكثيرين يشكون من الانتفاخ بنسبة تصل إلى 90 %، موضحًا أنه لا يمكن وصفه بأنه عرض أو مرض.


وتابع خلال تقديم برنامج رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن شكوى يشترك فيها عشرات الأمراض التي تصيب الإنسان.
وأوضح أن من يعاني الانتفاخ عليه التوجه للطبيب من أجله فحصه طبيًا، موضحا أنه إذا كان بسبب غاز في الجهاز الهضمي بكمية أكبر من الطبيعي فهذا هو الانتفاخ
واختتم أن الجهاز الهضمي هو المعدة والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة، موضحًا أن هذا سببه العصبية لأن الشخص العصبي يأكل سريعًا ويبلع هواء أثناء البلع والدين الإسلامي يأمر بالأكل ببطء.
واستطرد أن المدخن يكون عرضة للإصابة بالانتفاخ إلى جانب الشخص العصبي، موضحًا أن هذه الأسباب يمكن معالجتها لأن لا يوجد فيها سرطان أو قرحة أو ميكروب.
واختتم حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الانتفاخ في الأمعاء الدقيقة يستحيل أن يكون بسبب هواء، لأن حركتها عالية جدًا، إضافة إلى أن الغاز في الأمعاء دقيقة مؤلم جدًا وتكون مائلة فلا تسمح بوجود غاز فيها.
 

حسام موافي طب الحالات الحرجة الانتفاخ صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

صورة أرشيفية

معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

الدكتور ضياء العوضي

بتاع كله.. لماذا أسقطت نقابة الأطباء عضوية ضياء العوضي وشطبه نهائيا؟

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير يفاجئ جمهوره: انتظروا أخبار وقرارات هامة بعد قليل

وحمزة عبد الكريم

إعفاء حمزة عبد الكريم من معسكر منتخب الشباب المقبل

الخطيب

تعليق صادم من إعلامي بشأن بيان عقوبات الخطيب للاعبي الأهلي.. فما السبب

بالصور

طريقة عمل الكنافة بالمانجو .. مقرمشة ولذيذة

طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو

أوقاف الشرقية: تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و 776 لصلاة التهجد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

ازدواج الرؤية قد يكون علامة على سكتة دماغية .. تحذير من تجاهل هذا العرَض الخطير

ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد