حسام موافي يكشف معلومات مثيرة عن أسباب الانتفاخ

كشف حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الكثيرين يشكون من الانتفاخ بنسبة تصل إلى 90 %، موضحًا أنه لا يمكن وصفه بأنه عرض أو مرض.



وتابع خلال تقديم برنامج رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن شكوى يشترك فيها عشرات الأمراض التي تصيب الإنسان.

وأوضح أن من يعاني الانتفاخ عليه التوجه للطبيب من أجله فحصه طبيًا، موضحا أنه إذا كان بسبب غاز في الجهاز الهضمي بكمية أكبر من الطبيعي فهذا هو الانتفاخ

واختتم أن الجهاز الهضمي هو المعدة والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة، موضحًا أن هذا سببه العصبية لأن الشخص العصبي يأكل سريعًا ويبلع هواء أثناء البلع والدين الإسلامي يأمر بالأكل ببطء.

واستطرد أن المدخن يكون عرضة للإصابة بالانتفاخ إلى جانب الشخص العصبي، موضحًا أن هذه الأسباب يمكن معالجتها لأن لا يوجد فيها سرطان أو قرحة أو ميكروب.

واختتم حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الانتفاخ في الأمعاء الدقيقة يستحيل أن يكون بسبب هواء، لأن حركتها عالية جدًا، إضافة إلى أن الغاز في الأمعاء دقيقة مؤلم جدًا وتكون مائلة فلا تسمح بوجود غاز فيها.

