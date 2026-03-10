قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البحرين تعلن اعتراض 106 صواريخ و176 مسيرة منذ بداية الهجمات الإيرانية
إيران تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف الهجمات وتؤكد حقها في الدفاع عن نفسها| فيديو
مخطط إسرائيل الكبرى.. أحمد موسى للمصريين: ماتسمحوش لحد يستغل هذا الأمر
بعد بيان الأهلي.. خبير يثير الجدل: هل تتفق هذه القرارات مع لوائح الفيفا؟
برباعية مقابل هدف.. أتليتكو مدريد يسحق توتنهام في دوري أبطال أوروبا
وبدأت العشر الأواخر من رمضان.. 10 أعمال تدرك بها فضل ليلة القدر
تذبذب أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمه عيار 21 الآن
مباراة الأهلي والترجي | أحمد حسن يصدم جماهير المارد الأحمر .. ما السبب
كيفية صلاة ليلة القدر وعدد ركعاتها.. اغتنمها في العشر الأواخر وسترى العجب بحياتك
الخارجية : تسهيل عبور المصريين في الخليج إلى المطارات العاملة بدول الجوار
زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل
هل ترتفع أسعار الغذاء بعد زيادة الوقود؟ شعبة المواد الغذائية تكشف تأثير السولار على السوق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مسلسل عرض وطلب الحلقة 6 .. سلمى أبو ضيف تبدأ في التخطيط لمتبرعي الأعضاء

سعيد فراج

تدخل هبة ( سلمى ابو ضيف ) عالم تجارة الأعضاء وتبدأ في وضع خطط مع خيرية ( رحمة احمد ) وكابونجا ( علي صبحي )للمتبرعين بالكلى ومساعدتهم لإنقاذ حياة والديهم .

وتوافق هبة ( سلمى ابو ضيف ) على دخولها عالم التجارة بسبب علاج والدتها فاتن وقلة الفلوس معها وبعد احباطها من التدريس واحساسها بالفشل .

يعرض مسلسل عرض وطلب بطولة النجمة سلمى أبو ضيف على قناة أون الساعة 7:00 مساء الإعادة 5:15 الفجر والساعة 2 ظهرا ومنصة watch it

مسلسل عرض وطلب من بطولة النجمة سلمى أبو ضيف، علي صبحي، مصطفى أبو سريع، رحمة أحمد، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج عمرو موسى، وتدور أحداثه في إطار شعبي ويناقش قضايا اجتماعية وواقعية .

وفي سياق متصل، علقت سلمى أبو ضيف عن مسلسلها عرض وطلب الذي تشارك به في الموسم الرمضاني 2026 ، وصرحت سلمى عن دورها في العمل، إنها تقوم بشخصية هبة وهي مدرسة ويظهر في المسلسل الجانب الشخصي في حياتها، وأوضحت سلمى عن العمل، أنه مختلف وشخصية هبة مكتوب بشكل جيد والمشروع يلعب على فكرة الصواب والخطأ. 

أعمال سلمى أبو ضيف 

وفي سياق آخر، طرح الاعلان التشويقي لفيلم ايجي بست من بطولة النجمه سلمى أبو ضيف، احمد مالك، محمد عبده، حنان يوسف، وهو من تأليف أحمد حسني وإخراج مروان عبد المنعم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي .

وفي سياق آخر، انتهت سلمى أبو ضيف من تصوير مسلسل بنج كلي الذي يعرض في موسم الـ off season، والعمل من بطولة سلمى أبو ضيف، دياب، سلوى محمد علي، علا رشدي، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان، وتدور أحداثه في إطار الدراما الطبية.

وتنتظر سلمى عرض فيلمي إذما وفيلم ايجي بيست، فيلم إذما من بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، والعمل من تأليف وإخراج محمد صادق، وهو مأخوذ عن رواية إذما للكاتب محمد صادق.

سلمى أبو ضيف أعمال سلمى أبو ضيف مسلسل عرض وطلب مصطفى أبو سريع

