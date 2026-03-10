قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر صلاة التهجد ليلة 22 رمضان في الحرمين الشريفين | شاهد
رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
موعد أذان الفجر يوم الأربعاء 21 رمضان في مصر.. هتتسحر إمتى؟
بشرى عاجلة للمواطنين عن زيادة المرتبات .. أحمد موسى يكشف
وزير الخارجية الصيني يؤكد دعم دول الخليج .. ويطالب بوقف فوري للحرب مع إيران
شروط التصالح على مخالفات البناء.. لازم تبني في النور
صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب
يوم المرأة العالمي | السيدة انتصار السيسي تكرّم بطلة التجديف آيات إبراهيم
الديهي عن قرار زيادة البنزين : حل جراحي لمنع حدوث كارثة
أحمد موسى : لا أحد لديه يقين بعد 5 دقايق برميل النفط رايح فين
ادعية ليلة القدر .. ردد أفضل 200 دعاء يقضي حوائجك ويرزقك من حيث لا تحتسب
البحرين تعلن اعتراض 106 صواريخ و176 مسيرة منذ بداية الهجمات الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد أذان الفجر يوم الأربعاء 21 رمضان في مصر.. هتتسحر إمتى؟

موعد أذان الفجر
موعد أذان الفجر
أحمد سعيد

يبحث كثيرون عن موعد أذان الفجر يوم الأربعاء 21 رمضان في مصر حيث نستقبل يوما جديدا من شهر رمضان 2026 ويرغب كثيرون في معرفة وقت السحور والإمساك في مختلف محافظات مصر .

وتعد معرفة موعد السحور ضرورة للصائمين لتحديد وقت الإمساك وبداية يوم جديد من أيام الصيام المباركة، ونظرا لأهمية معرفة مواقيت صلاة الفجر في المحافظات نعرض لكم في السطور التالية مواقيت أذان الفجر اليوم 20 رمضان في كل محافظة.

موعد أذان الفجر الأربعاء 21 رمضان في مصر

يستعد المسلمون لصيام يوم جديد هو يوم 21 رمضان ، ويبحث عدد كبير عن موعد أذان الفجر يوم الأربعاء 21 رمضان 2026 حتى يتجنب كل شخص الإفطار بالخطأ في هذا اليوم.

وقد نشر موقع الهيئة العامة للمساحة موعد أذان الفجر يوم 21 رمضان وهي كالآتي: 

  • في محافظة القاهرة سيكون اذان الفجر في تمام الساعة 4:45 صباحًا 
  • في الجيزة يؤذن الفجر بنفس توقيت القاهرة في الساعة 4:45 صباحًا
  • في الإسكندرية يؤذن الفجر 4:49 صباحا
  • اذان الفجر في بورسعيد اليوم في تمام الساعة 4:40 صباحا
  • المنصورة يؤذن الفجر على 4:44 صباحا

أذان الفجر 21 رمضان في مصر

  • ويرفع اذان الفجر في أسوان 4:41 صباحا
  • ويرفع اذان الفجر في سوهاج 4:45 صباحا
  • ويرفع اذان الفجر في الإسماعيلية 4:40 صباحا
  • وفي الفيوم توقيت أذان الفجر سيكون في تمام الساعة 4:47 صباحا
  • وفي دمياط توقيت أذان الفجر سيكون في تمام الساعة 4:42 صباحا
  • وفي المنيا توقيت أذان الفجر سيكون في تمام الساعة 4:48 صباحا

موعد السحور يوم الأربعاء 21 رمضان

يبدأ توقيت السحور من منتصف الليل ويمتد حتى طلوع الفجر الصادق أذان الفجر، ويُستحب تأخيره إلى قبيل الفجر بنحو 25 دقيقة.

عدد ساعات الصيام

وبعد معرفة موعد اذان الفجر نحسب عدد الساعات حتى موعد اذان المغرب ليبلغ عدد ساعات الصيام في مصر قرابة 13 ساعة وبضع دقائق، ويختلف باختلاف المحافظة وموقعها الجغرافي، ولحظة غروب الشمس بين مكان وآخر.

دعاء بعد اذان الفجر يوم 21 رمضان

  • اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.
  • اللهم أعني في هذا الشهر على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين.
  • اللهم إني اسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول واسألك بعزتك أن تنجيني من النار واغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني وبارك لي فيما رزقتني واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرًا وآت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.

دعاء اذان الفجر

  • اللهم إنى أسألك الهدى والتقي والعفاف والغني والفوز بالجنة والنجاة من النار .
  • اللهم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء ، فانك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.
  • اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا أحتسب.
  • اللهم إني أسألك أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته.
  • اللهم كما بلغتنا شهر شعبان بلغنا رمضان وأن تتقبلنا فى شعبان ورمضان وسائر العام اللهم اجعل اعمالنا كلها خالصة وممن يقولون فيعملون وممن يقولون فيخلصون وممن يخلصون فيتقبل منهم، اللهم اجعلنا نقوم بالقرآن ونمشى بالقرآن.

دعاء شهر رمضان

اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة واهل بيته الذين اخترتهم على علمٍ على العالمين اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فانك الكافي المعافي والغالب القاهر اللهم صل على محمد وال محمد.

• لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

• اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ ، وَ الْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ ، وَ الرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ . اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ ، لا إله إلّا أنتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أتُوبُ إلَيْكَ.

• «اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ مُلْحِقٌ اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ ولا نَكْفُرُكَ ونُؤمنُ بكَ ونخضعُ لكَ ونَخلعُ من يَكْفُرُكَ».

• «اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنياي وأهلي ومالي اللَّهمَّ استُرْ عَوْراتي وآمِنْ رَوْعاتي اللَّهمَّ احفَظْني مِن بَيْنِ يدَيَّ ومِن خَلْفي وعن يميني وعن شِمالي ومِن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِكَ أنْ أُغتالَ مِن تحتي».

موعد أذان الفجر الأربعاء 21 رمضان في مصر شهر رمضان 2026 موعد أذان الفجر يوم الأربعاء 21 رمضان في مصر أذان الفجر يوم الأربعاء 21 رمضان رمضان في مصر أذان الفجر الفجر أذان الفجر يوم 21 رمضان اذان الفجر اذان الفجر في سوهاج اذان الفجر في أسوان أذان الفجر 21 رمضان في مصر موعد السحور يوم الأربعاء 21 رمضان السحور موعد السحور دعاء بعد اذان الفجر يوم 21 رمضان دعاء اذان الفجر دعاء شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

كيفية صلاة التهجد في المنزل

كيفية صلاة التهجد في المنزل .. عدد ركعاتها ووقتها والسور التي تقرأ فيها ودعاؤها

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

مشغولات ذهبية

رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر

الخبز

بعد زيادة البنزين | إعلان رسمي من التموين عن الخبز المدعم

ترشيحاتنا

الأرصاد

تحذير عاجل.. مصر على موعد مع أول موجة حسومات ربيعية قوية

مصادر للانبعاثات

من مصارف للكربون إلى مصادر للانبعاثات.. أزمة الغابات العالمية تهدد المناخ

الدكتور ضياء الدين شلبي العوضي

الوزارة والنقابة تؤدبان ضياء العوضي لنشر معلومات تُعرّض المرضى لمخاطر

بالصور

طريقة عمل الكنافة بالمانجو .. مقرمشة ولذيذة

طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو

أوقاف الشرقية: تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و 776 لصلاة التهجد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

ازدواج الرؤية قد يكون علامة على سكتة دماغية .. تحذير من تجاهل هذا العرَض الخطير

ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد