ما هو الدعاء الذي يُقال قبل الفاتحة في الصلاة؟.. الدكتور أحمد عصام فرحات يجيب

أجاب الدكتور أحمد عصام فرحات، عن سؤال ورد من طفلة تقول: "ما هو الدعاء الذي يُقال قبل الفاتحة؟"، قائلا إنه بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من دعاء.

ما هو الدعاء الذي يُقال قبل الفاتحة في الصلاة؟

وأضاف الدكتور أحمد عصام فرحات، خلال تقديم برنامج "اقرأ وربك الأكرم" المذاع على قناة "صدى البلد"، يمكننا أن نقول قبل الفاتحة صيغة هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم "سُبحانَكَ اللَّهمَّ وبحَمدِكَ، وتبارَك اسمُكَ، وتعالى جَدُّكَ، ولا إلهَ غيرُكَ" لافتا إلى أن الدعاء يسمى بدعاء الاستفتاح في الصلاة ويقال بعد تكبيرة الإحرام.

وأوضح الدكتور أحمد عصام فرحات، أن المقصود بلفظ "وتعالى جَدُّكَ" الوارد في الحديث الشريف أي "تعالت عظمتك وكبرياؤك وغناك" سبحانه وتعالى.