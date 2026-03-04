طفلة تسأل: ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الدكتور أحمد عصام فرحات يجيب

أجاب الدكتور أحمد عصام فرحات، عن سؤال طفلة تسأل عن الفرق بين صلاة الفجر والصبح، قائلاً إن صلاة الصبح هي صلاة الفجر، كما أن سُنة الصبح هي أيضًا سُنة الفجر.

واستدل الدكتور أحمد عصام فرحات، في توضيحه الفرق بين صلاة الصبح وصلاة الفجر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم "يتعاقبون فيكم ملائكةٌ باللَّيلِ وملائكةٌ بالنَّهارِ ويجتمعون في صلاةِ العصرِ وصلاةِ الفجرِ، ثمَّ يعرُجُ الَّذين باتوا فيكم فيسألُهم وهو أعلمُ بهم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يُصلُّون وأتيناهم وهم يُصلُّون ".

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟

وأضاف الدكتور أحمد عصام فرحات، خلال تقديم برنامج "اقرأ وربك الأكرم" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك حديثًا آخر للنبي صلى الله عليه وسلم مماثل للحديث السابق، ولكن ورد بلفظ "صلاة الصبح" بدلا من "صلاة الفجر"، حيث قال النبي " مَن صَلَّى العِشَاءَ في جَمَاعَةٍ فَكَأنَّما قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَن صَلَّى الصُّبْحَ في جَمَاعَةٍ فَكَأنَّما صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ".

وأوضح الدكتور أحمد عصام فرحات أنه ليس هناك فرقا بين صلاة الصبح وصلاة الفجر لأن المقصود منهما هي صلاة واحدة.