في دور وكيل النيابة.. أحمد زاهر ضيف شرف الست موناليزا

حل الفنان أحمد زاهر ضيف علي الحلقة الأخيرة من مسلسل"الست موناليزا" من بطولة مي عمر.

وظهر الفنان أحمد زاهر في دور وكيل النيابة، ضمن محاكمة موناليزا، داخل الأحداث.

عرضت قناة mbc دراما، منذ قليل، الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل الست موناليزا، علي الرغم من عدم طرحها علي منصة شاهد vip.

ويضم مسلسل الست موناليزا نخبة من كبار النجوم، ومن أبرزهم مي عمر، أحمد مجدي، وفاء عامر، شيماء سيف، جوري بكر، سماء إبراهيم، سوسن بدر، مريم الجندي، محمد محمود، إنجي المقدم، محمود العزب، مصطفى عماد، تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي.

انتهاء تصوير مسلسل الست موناليزا



وأعلن محمد سيد بشير، مؤلف مسلسل الست موناليزا بطولة الفنانة مي عمر، عن انتهاء تصوير كافة مشاهد العمل، والذي ينافس في سباق دراما رمضان 2026، حيث شارك محمد سيد بشير عبر حسابه الشخصي على فيسبوك صورة من كواليس التصوير، وعلق : "بفضل الله وكرمه فركش مسلسل الست موناليزا".