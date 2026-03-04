قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليلة 15 رمضان.. الجامع الأزهر يستقبل آلاف المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح
مي عمر نجمة رمضان الأولى.. ومحمد سامي يؤكد: «الست موناليزا» رقم 1 على شاهد من البداية حتى النهاية
سماع دوي انفجارات في شمال طهران وتبريز
"الرجوع هو الحرية".. عظة روحية لقداسة البابا تواضروس في المقر البابوي
قد يغيب عن مونديال 2026.. قلق في ريال مدريد بسبب إصابة مبابي
ساكا يقود هجوم أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي
ببيان رسمي.. "البترول" تنفي صلة مصر بناقلة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
من رسومات الطفولة إلى عالم الأزياء.. ماري لويس بشارة تحكي كيف وُلد حلم التصميم؟
هل يجوز إرسال زكاة الفطر لبلد آخر؟.. الإفتاء توضح ضوابط نقلها
رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية
تقارير: رحيل الركراكي عن تدريب منتخب المغرب نهائيا
الحكم بحبس مدافع مانشستر يونايتد 15 شهرا.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

في دور وكيل النيابة.. أحمد زاهر ضيف شرف الست موناليزا

أحمد البهى

حل الفنان أحمد زاهر ضيف علي الحلقة الأخيرة من مسلسل"الست موناليزا" من بطولة مي عمر. 

وظهر الفنان أحمد زاهر في دور وكيل النيابة، ضمن محاكمة موناليزا، داخل الأحداث. 

عرضت قناة mbc دراما، منذ قليل، الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل الست موناليزا، علي الرغم من عدم طرحها علي منصة شاهد vip. 

ويضم مسلسل الست موناليزا نخبة من كبار النجوم، ومن أبرزهم مي عمر، أحمد مجدي، وفاء عامر، شيماء سيف، جوري بكر، سماء إبراهيم، سوسن بدر، مريم الجندي، محمد محمود، إنجي المقدم، محمود العزب، مصطفى عماد، تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي.

انتهاء تصوير مسلسل الست موناليزا


وأعلن محمد سيد بشير، مؤلف مسلسل الست موناليزا بطولة الفنانة مي عمر، عن انتهاء تصوير كافة مشاهد العمل، والذي ينافس في سباق دراما رمضان 2026، حيث شارك محمد سيد بشير عبر حسابه الشخصي على فيسبوك صورة من كواليس التصوير، وعلق : "بفضل الله وكرمه فركش مسلسل الست موناليزا".

الفنان أحمد زاهر أحمد زاهر الست موناليزا

لوك جذاب.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

فراخ مقرمشة بصوص كريمي بالفلفل الأسود .. المقادير والطريقة

إطلالة رمضانية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها

