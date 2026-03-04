كل يوم ينكد عليا.. محمد علي رزق يشيد بماجد الكدواني في كان ياما كان

أشاد الفنان محمد علي رزق، بأداء الفنان ماجد الكدواني في مسلسل كان ياما كان، معبرًا عن مدى تأثره بشخصيته.

وكتب محمد رزق عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "ماجد الكدواني من الحلقة العشرة و أنا كل يوم ينكد عليا هو فيه كده".

ماجد الكدواني يتحدث عن مسلسلات ال 15 حلقة

من ناحية أخرى، أكد الفنان ماجد الكدواني، أن عدد حلقات العمل كان من أبرز العوامل التي شجعته على خوض التجربة، مشيرًا إلى أن تقديم القصة في 15 حلقة يعد اختيارًا مناسبًا يضمن تكثيف الأحداث دون إطالة غير مبررة.

وأضاف أنه يفضل الأعمال التي تتراوح بين 10 و15 حلقة، لأنها تتيح مساحة درامية مركزة بعيدًا عن "المط" أو افتعال المواقف لملء الوقت، ما يمنح العمل إيقاعًا أسرع وحضورًا أقوى لدى الجمهور.

وأضاف أن هذا التكثيف يخدم الرسالة الأساسية للعمل، ويساعد على وصولها بشكل واضح ومؤثر، مؤكدًا أن قوة التأثير ترتبط بوضوح الفكرة وتركيزها.