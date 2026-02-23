ماجد الكدواني: الحياة الحقيقية تكمن في التواصل مع الأسرة

كشف الفنان ماجد الكدواني، بعض التفاصيل الخاصة بدوره فى مسلسل “كان ياما كان” ، وتأثيره الكبير بالنسبة له ، وإدراكه معنى الحرية الشخصية، قائلا: "فكرة الخراب الناتج عن بعض القرارات جعلتني أفكر في معنى السعادة الحقيقية وهل هي تستحق هذا الثمن أم لا.

وأضاف ماجد الكدواني، خلال حواره ببرنامج “رمضان القاهرة” عبر فضائية القاهرة الإخبارية، على أهمية الأسرة والحفاظ على تماسكها قائلاً: "هل الحرية التي نبحث عنها تساوي الخراب الذي يحدث بعد اتخاذ قرارات غير مدروسة؟ مهما كانت فترة السعادة قصيرة التي يمكن أن يشعر بها الشخص بعد أن يقرر العيش بمفرده، إلا أن الوحدة لا تعطيه الإحساس الكامل بالراحة، مؤكدا أن الحياة الحقيقية تكمن في التواصل مع الأسرة والتمتع بحياة مليئة بالحب والاحترام؟".

ماجد الكدواني يتحدث عن مسلسلات ال 15 حلقة

من ناحية أخرى، أكد الفنان ماجد الكدواني، أن عدد حلقات العمل كان من أبرز العوامل التي شجعته على خوض التجربة، مشيرًا إلى أن تقديم القصة في 15 حلقة يعد اختيارًا مناسبًا يضمن تكثيف الأحداث دون إطالة غير مبررة.

وأضاف أنه يفضل الأعمال التي تتراوح بين 10 و15 حلقة، لأنها تتيح مساحة درامية مركزة بعيدًا عن "المط" أو افتعال المواقف لملء الوقت، ما يمنح العمل إيقاعًا أسرع وحضورًا أقوى لدى الجمهور.

وأضاف أن هذا التكثيف يخدم الرسالة الأساسية للعمل، ويساعد على وصولها بشكل واضح ومؤثر، مؤكدًا أن قوة التأثير ترتبط بوضوح الفكرة وتركيزها.