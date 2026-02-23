قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

قبل الإطلاق الرسمي.. تسريبات تكشف أهم مواصفات هاتف Galaxy S26 Ultra

ميزات هاتف Galaxy S26 Ultra
لمياء الياسين

من المقرر أن تُعقد فعالية Unpacked القادمة من سامسونج في 25 فبراير، وكالعادة، تم تسريب معظم التفاصيل الرئيسية لهاتف Galaxy S26 Ultra على الإنترنت. 


فعلى الجانب الآخر يعد من الإضافات المميزة في  الهاتف ما تسميه سامسونج "شاشة الخصوصية"  تعمل هذه الميزة على تضييق زوايا الرؤية مباشرةً من خلال طبقة مخصصة فوق وحدات البكسل و عند تفعيلها، تبقى الشاشة واضحة عند النظر إليها مباشرةً، لكنها تصبح داكنة بشكل ملحوظ من الجوانب. عمليًا، قد تكون هذه الميزة مفيدة لقراءة الرسائل أو استخدام تطبيقات البنوك في الأماكن العامة دون القلق من أعين المتطفلين.

ميزات هاتف Galaxy S26 Ultra

في السياق نفسه تُجري سامسونج أيضًا تحسينات على شاشة OLED نفسها. يُقال إن هاتف S26 Ultra يستخدم شاشة M14 OLED ذات 10 بت، لتحل محل شاشة M13 المستخدمة في هاتف S25 Ultra. من المتوقع أن يُترجم ذلك إلى عمق ألوان أفضل وتدرجات لونية أكثر سلاسة، بينما يبقى حجم الشاشة (6.9 بوصة) ودقة QHD+ ومعدل التحديث 120 هرتز دون تغيير.

يعد من المتوقع أن ترتفع قدرة الشحن السلكي إلى 60 واط، بعد أن كانت 45 واط فقط. كما يُحتمل أن ترتفع قدرة الشحن اللاسلكي إلى 25 واط، بعد أن كانت 15 واط. مع ذلك، قد لا يتم تطبيق ميزة المحاذاة المغناطيسية التي كانت متوقعة سابقًا في قاعدة الشحن اللاسلكي وغيرها من الملحقات المغناطيسية هذا العام، نظرًا لتداخل المغناطيسات المدمجة مع وظائف قلم S Pen.


تبدو التغييرات في مكونات الكاميرا طفيفة. تشير التسريبات إلى فتحات عدسة أوسع قليلاً في الكاميرا الرئيسية وكاميرا التقريب، ما يُفترض أن يُحسّن الأداء في ظروف الإضاءة المنخفضة. كما يُتوقع أن تحصل الكاميرا الأمامية على مجال رؤية أوسع، ما يُسهّل التقاط صور السيلفي الجماعية. ويُقال إن المكونات الأساسية، بما في ذلك المستشعر الرئيسي بدقة 200 ميجابكسل، ستبقى كما هي، ما يعني أن التحسينات ستأتي على الأرجح من معالجة البرمجيات بدلاً من مستشعرات جديدة كلياً.

مواصفات هاتف Galaxy S26 Ultra

يعد من المتوقع أن يأتي الهاتف مع شريحة Snapdragon 8 Elite Gen 5، مما يحقق مكاسب في الكفاءة والأداء المستدام مقارنة بشريحة Snapdragon 8 Elite السابقة.

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد

