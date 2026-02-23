معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة

قال رمضان المطعني، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن معبر رفح من الجانب المصري استقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة، في إطار استمرار تشغيل المعبر بالاتجاهين، بما يسمح بعودة المواطنين واستقبال المرضى والمصابين من الحالات الحرجة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وأوضح المطعني، خلال رسالة على الهواء من مستشفى العريش، أن الوافدين يخضعون حالياً لإجراءات الفرز الطبي داخل المعبر تمهيداً لنقلهم إلى المستشفيات المخصصة، ومن بينها مستشفى الشيخ زويد، أحد ثلاث مستشفيات بمحافظة شمال سيناء جرى تجهيزها لهذا الغرض، إلى جانب نحو 150 مستشفى على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن محافظ شمال سيناء يزور المصابين داخل مستشفى الشيخ زويد للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة مستوى الرعاية المقدمة، والوقوف على احتياجاتهم الطبية والإنسانية.