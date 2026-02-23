محسن البطران: توجيهات الرئيس بتطوير التعليم تؤسس لجيل رقمي قادر على قيادة مستقبل الدولة

ثمن النائب الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يعكس إيمان القيادة السياسية بأن التعليم هو الركيزة الأساسية للنهوض بالدولة وبناء الجمهورية الجديدة.



وأوضح البطران، في بيان له اليوم، أن توجيهات الرئيس بشأن إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة داخل المدارس، تمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة التعليمية، وتواكب التحولات العالمية نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة والابتكار، مشيدًا بالتعاون مع اليابان وإيطاليا وبريطانيا في تطوير التعليم الفني وتحويله إلى تعليم دولي بمعايير عالمية.



وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تطوير 103 مدرسة فنية ودخولها الخدمة بداية من العام الدراسي المقبل، إلى جانب التفاوض لإنشاء 100 مدرسة جديدة، يعد خطوة مهمة لربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة الخريجين بما يساهم في دعم القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها القطاع الزراعي والصناعي، الذي يحتاج إلى عمالة فنية مدربة ومؤهلة على أعلى مستوى.



وأشار البطران إلى أن الاهتمام بإكساب الطلاب مهارات الرقمنة المالية، وتنفيذ بروتوكول الأمية الرقمية والمالية، يعكس توجهًا وطنيا لبناء جيل واعٍ اقتصادياً، قادر على إدارة موارده والمشاركة الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني، وحمايته من الممارسات غير المشروعة.



كما أشاد البطران ، بتأكيد الرئيس على أهمية إتقان اللغة العربية وتنمية مهارات القراءة والكتابة، معتبرًا أن الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز الانتماء الوطني يبدأ من المدرسة، بالتوازي مع الانفتاح على أحدث ما توصل إليه العالم من علوم وتكنولوجيا.



واختتم النائب الدكتور محسن البطران بيانه بالتأكيد على أن الارتقاء بالعنصر البشري من خلال تدريب المعلمين وتأهيلهم، بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية، هو الضمان الحقيقي لنجاح أي إصلاح تعليمي، مشدداً على أن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الأهم لبناء دولة قوية حديثة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.