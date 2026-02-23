رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

وصل منذ قليل المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمقر مجلس النواب ،وكان في استقباله المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب ، في زيارة رسمية لمناقشة الملفات المشتركة والتطورات الحالية على الصعيدين التشريعي والتنفيذي.

يشار إلي أن مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قد وافق خلال جلساته العامة السابقه، على التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وشمل التعديل اختيار نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، و17 وزيرًا، و4 نواب وزراء، بينهم نائبان لوزير الخارجية ونائبان لوزير الإسكان، في إطار تعزيز أداء الحكومة ومواكبة الملفات الاقتصادية والتنموية الهامة.