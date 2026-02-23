قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير البترول: حفر بئرين استكشافيين و26 بئراً تنموياً لتعويض التناقص الطبيعي في الإنتاج
الرئيس السيسي يتوجه إلى المملكة العربية السعودية.. اليوم
شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
ماجدة بدوى

وصل منذ قليل المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمقر مجلس النواب ،وكان في استقباله المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب ، في زيارة رسمية لمناقشة الملفات المشتركة والتطورات الحالية على الصعيدين التشريعي والتنفيذي.

يشار إلي أن مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قد وافق خلال جلساته العامة السابقه، على التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وشمل التعديل اختيار نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، و17 وزيرًا، و4 نواب وزراء، بينهم نائبان لوزير الخارجية ونائبان لوزير الإسكان، في إطار تعزيز أداء الحكومة ومواكبة الملفات الاقتصادية والتنموية الهامة.

المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب حكومة الدكتور مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطربة اليوم

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

وزير خارجية فنزويلا يطالب الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن مادورو

صورة أرشيفية

نابلس تقاوم نيران الاحتلال.. محاولة إحراق مسجد تفجر غضبا شعبيا ضد إرهاب المستوطنين

ترامب

ترامب بشأن الرسوم الجمركية: المحكمة العليا منحتني صلاحيات أكبر بكثير

بالصور

توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.. كيف تتجنبها؟

لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد