طبق جانبى لعزومات.. كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي

قدم الشيف أحمد شرارة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي.

طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي

المقادير:

أولًا: كرات الدجاج



• 500 جرام صدور دجاج مفرومة

• 1 بصلة صغيرة مفرومة ناعم

• 2 فص ثوم مفروم

• 1/2 كوب بقسماط

• 1 بيضة

• 1 ملعقة صغيرة ملح

• 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

• 1/2 ملعقة صغيرة بابريكا

• 1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

• 2 ملعقة كبيرة زيت للتحمير

ثانيًا: صوص المشروم



• 2 ملعقة كبيرة زبدة

• 250 جرام مشروم طازج شرائح

• 1 ملعقة كبيرة دقيق

• 1 كوب كريمة طبخ

• 1/2 كوب مرقة دجاج ساخنة

• 1/2 ملعقة صغيرة ملح

• 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

• رشة زعتر أو بقدونس للتزيين

الطريقة:

1- في بولة كبيرة اخلط الدجاج المفروم مع البصل، الثوم، البقسماط، البيضة، التوابل والبقدونس جيداحتى ما الخليط يتجانس.

٢- شكّل كرات متوسطة الحجم (حوالي 30–35 جرام للكرة).

٣-سخّن الزيت في طاسة على نار متوسطة، وحمّر الكرات لحد ما تأخذ لون دهبي حلو من كل الجهات (حوالي 6–8 دقايق). ارفعها على جنب.

٤- في نفس الطاسة حط الزبدة، نزل المشروم وقلّبه لحد ما يطرّي وينزل مياّه ويتشوح .

٥- ضيف الدقيق وقلّب دقيقة، بعدين نزل بالكريمة ومرقة الدجاج بالتدريج مع التقليب.

٦- اترك الصوص يغلي خفيف حتى يتقل.

٧-رجّع كرات الدجاج في الصوص، غطّي وسيبهم 7–10 دقايق على نار هادية لحد ما تستوي تمامًا وتتغلف بالصوص الكريمي.

٨- رش بقدونس وقدمها سخنة مع مكرونة أو أرز أبيض أو بطاطس بيوريه.