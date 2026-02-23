لوفتهانزا تُسيّر رحلات جوية إلى المكسيك وسط تصاعد أعمال العنف

أعلنت شركة لوفتهانزا للرحلات الجوية أنها ستُسيّر رحلات جوية إلى المكسيك من فرانكفورت وميونيخ اليوم وسط اندلاع أعمال عنف في المكسيك بعد ساعات من مقتل تاجر المخدرات نيميسيو أوسيجويرا، المعروف باسم "إل مينشو"، في غارة عسكرية.

وأفاد موقع إل إيكومنستا المكسيكي بأن البلاد شهدت اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق عقب إعلان مقتل نيميسيو أوسيجيرا سيرفانتيس المعروف بـ«إل مينتشو»، وهو زعيم إحدى أكبر عصابات المخدرات في البلاد، وذلك في عملية عسكرية نفذتها القوات المكسيكية بما في ذلك إشعال حواجز وإطلاق نار مما دفع بعض الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا، لاتخاذ إجراءات طارئة وإلغاء رحلات طيران بسبب الوضع الأمني المتفاقم