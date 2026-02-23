قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد أمين يكشف سر حماسه لتقديم مسلسل النص الثاني.. خاص
400 جنيه زيادة تموينية ومنحة رمضانية.. وآخر موعد لصرفها| اقتصادي يشرح تأثيرها على المواطنين
هل الإفطار بالخطأ قبل لحظات من أذان المغرب يلزم بقضاء الصيام؟.. اعرف حكم الشرع
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا.. التفاصيل الكاملة
محامي زينة يكشف آخر تطورات قضية التعدي على نجليها ويؤكد إحالة المتهمين للمحاكمة
التعليم تعلن تدشين مسابقة 100 معلم متمكن مبدع 2026 |التفاصيل والشروط
صناعة الفوانيس في تحت الربع.. مهنة مصرية أصيلة تتوارثها الأجيال
الدوري المصري يكتسح دوريات العرب في تصنيف أفضل دوريات العالم
الرئيس السيسي يصل إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية
10 ثوان لاستبدال اللاعبين.. قانون جديد لكرة القدم بتوقيع المجلس الدولي
بعد حكم غير قانونية الرسوم.. ترامب يفتح النار على القضاة ويهدد العالم بـ عقوبات أسوأ
حكم من أفطر على أذان الراديو بالمخالفة لتوقيت محل إقامته.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تعلن تدشين مسابقة 100 معلم متمكن مبدع 2026 |التفاصيل والشروط

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تدشين مسابقة 100 معلم متمكن مبدع لعام 2026، حيث تهدف المسابقة إلى تحفيز المعلمين المتميزين وإبراز النماذج المضيئة في الميدان التعليمي.

مجالات المسابقة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مسابقة 100 معلم متمكن مبدع لعام 2026 ستكون في المجالات الاتية:

-  مواجهة العنف وتعزيز ثقافة احترام الآخر.
- التوظيف الآمن للتكنولوجيا ومواجهة أخطار الألعاب الإلكترونية.
- تعزيز الهوية الوطنية واللغة العربية (التحدث بالفصحى).
- دعم معلمي ذوي الهمم تكنولوجياً.
- وأكدت الوزارة، أن آخر موعد لتقديم المشاريع 30 يونيو 2026، وفترة التقييم حتى نهاية أغسطس 2026، وإعلان النتائج: 15 سبتمبر 2026، وحفل التكريم: 5 أكتوبر 2026 (بالتزامن مع يوم المعلم العالمي).


 

الجدول الزمني للمسابقة

- آخر موعد لتقديم المشاريع : 30 يونيو 2026

- فترة التقييم : حتى نهاية أغسطس 2026

- إعلان النتائج : 15 سبتمبر 2026

- حفل التكريم : 5 أكتوبر 2026 في يوم المعلم العالمي


الشروط العامة للمشاركة 

- المشاركون : جميع المعلمين والاخصائيين والاداريين بكافة تخصصاتهم في جميع مدارس الجمهورية ، في شكل مجموعات (مجتمع التعلم المهني) لا تقل عن 3 ولا تزيد عن 5 ، ولن تقبل الأعمال الفردية  ، ويمكن أن يكون مجتمع التعلم بديوان المديرية أو ديوان الإدارة أو المدرسة أو مجموعة تعلم مختلطة

- الحالة الوظيفية: أن يكون المعلم على رأس العمل في إحدى المدارس المصرية أو بديوان المديريات والإدارات لتعليمية ، وأن يمتلك سجلا مهنيا خاليا من المخالفات التأديبية

ويتم التسجيل في المسابقة إلكترونيا عبر المنصة الخاصة بالإدارة العامة للتواصل والدعم بالوزارة ، يرفع المشروع على الموقع الرسمي للوزارة عبر one drive

ويلتزم المشاركين بـ :

- تقديم منتج أصيل غير منسوخ أو منقول من أعمال أخرى
- يجب أن يكون المنتج متوافقا مع القيم التربوية والسياسيات التعليمية للدولة
- يحق للوزارة استخدام الأعمال الفائزة في الأنشطة التوعوية دون مقابل مادي
- يلتزم المشاركين بتقديم الوثائق المطلوبة كاملة ( صحيفة أحوال - صورة شخصية  نموذج المشروع )
- تحدد أدوار المشاركين في المشروع الواحد 

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم 100 معلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

الأرصاد

سقوط أمطار رعدية على تلك المناطق.. اعرف طقس الـ72 ساعة المقبلة

ترشيحاتنا

فريك بالدجاج

هنفطر أيه النهاردة.. فريك بصدور الدجاج وصينية بطاطس بالكفتة والحلو كنافة بالقشطة الكدابة

فرايد تشيكن

طريقة عمل دجاج فرايد تشيكن وريزو في المنزل بخطوات سهلة ونتيجة مضمونة

مشروبات

تهدد مرضى الضغط والقلب.. جمال شعبان يحذر من 3 مشروبات رمضانية

بالصور

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز.. سر الطعم المظبوط زي المحلات

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز

اللوز فى السحور .. ماذا يفعل لجسمك؟

اللوز فى السحور
اللوز فى السحور
اللوز فى السحور

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد