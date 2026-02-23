التعليم تعلن تدشين مسابقة 100 معلم متمكن مبدع 2026 |التفاصيل والشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تدشين مسابقة 100 معلم متمكن مبدع لعام 2026، حيث تهدف المسابقة إلى تحفيز المعلمين المتميزين وإبراز النماذج المضيئة في الميدان التعليمي.

مجالات المسابقة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مسابقة 100 معلم متمكن مبدع لعام 2026 ستكون في المجالات الاتية:

- مواجهة العنف وتعزيز ثقافة احترام الآخر.

- التوظيف الآمن للتكنولوجيا ومواجهة أخطار الألعاب الإلكترونية.

- تعزيز الهوية الوطنية واللغة العربية (التحدث بالفصحى).

- دعم معلمي ذوي الهمم تكنولوجياً.

- وأكدت الوزارة، أن آخر موعد لتقديم المشاريع 30 يونيو 2026، وفترة التقييم حتى نهاية أغسطس 2026، وإعلان النتائج: 15 سبتمبر 2026، وحفل التكريم: 5 أكتوبر 2026 (بالتزامن مع يوم المعلم العالمي).





الجدول الزمني للمسابقة

- آخر موعد لتقديم المشاريع : 30 يونيو 2026

- فترة التقييم : حتى نهاية أغسطس 2026

- إعلان النتائج : 15 سبتمبر 2026

- حفل التكريم : 5 أكتوبر 2026 في يوم المعلم العالمي



الشروط العامة للمشاركة

- المشاركون : جميع المعلمين والاخصائيين والاداريين بكافة تخصصاتهم في جميع مدارس الجمهورية ، في شكل مجموعات (مجتمع التعلم المهني) لا تقل عن 3 ولا تزيد عن 5 ، ولن تقبل الأعمال الفردية ، ويمكن أن يكون مجتمع التعلم بديوان المديرية أو ديوان الإدارة أو المدرسة أو مجموعة تعلم مختلطة

- الحالة الوظيفية: أن يكون المعلم على رأس العمل في إحدى المدارس المصرية أو بديوان المديريات والإدارات لتعليمية ، وأن يمتلك سجلا مهنيا خاليا من المخالفات التأديبية

ويتم التسجيل في المسابقة إلكترونيا عبر المنصة الخاصة بالإدارة العامة للتواصل والدعم بالوزارة ، يرفع المشروع على الموقع الرسمي للوزارة عبر one drive

ويلتزم المشاركين بـ :

- تقديم منتج أصيل غير منسوخ أو منقول من أعمال أخرى

- يجب أن يكون المنتج متوافقا مع القيم التربوية والسياسيات التعليمية للدولة

- يحق للوزارة استخدام الأعمال الفائزة في الأنشطة التوعوية دون مقابل مادي

- يلتزم المشاركين بتقديم الوثائق المطلوبة كاملة ( صحيفة أحوال - صورة شخصية نموذج المشروع )

- تحدد أدوار المشاركين في المشروع الواحد