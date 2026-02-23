يُعد الكركديه البارد من أشهر المشروبات المنعشة في رمضان والصيف، لما يتميز به من طعم لاذع مميز وفوائد صحية عديدة، خاصة لصحة القلب وضبط ضغط الدم. وتبحث كثير من السيدات عن طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية بعيدًا عن كميات السكر الكبيرة التي قد تقلل من قيمته الغذائية.

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

في هذا التقرير نقدم طريقة تحضير الكركديه البارد الصحي بخطوات سهلة، مع نصائح مهمة للحفاظ على فوائده، لخبيرة التغذية سكينة جمال.

فوائد الكركديه الصحية

قبل التعرف على طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية، من المهم معرفة أبرز فوائده:

يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.

غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات.

يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

يساعد على ترطيب الجسم بعد ساعات الصيام الطويلة.

يعزز المناعة لاحتوائه على فيتامينات ومعادن مهمة.

مقادير الكركديه البارد الصحي

لتحضير مشروب كركديه بارد صحي، نحتاج إلى:

كوب كركديه مجفف (أوراق نظيفة)

لتر ماء بارد

عسل نحل طبيعي أو مُحلي صحي حسب الرغبة

شرائح ليمون اختياري

مكعبات ثلج

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية خطوة بخطوة

يُغسل الكركديه المجفف سريعًا بالماء لإزالة أي شوائب.

يوضع في إناء زجاجي ويُضاف إليه الماء البارد.

يُغطى الإناء ويُترك في الثلاجة لمدة 8 إلى 12 ساعة (يفضل طوال الليل).

تُعتبر طريقة النقع البارد أفضل طريقة صحية لتحضير الكركديه، لأنها تحافظ على العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة دون أن تتأثر بالحرارة.

بعد انتهاء مدة النقع، يُصفى المشروب جيدًا.

يُضاف العسل الطبيعي أو مُحلي صحي بكميات معتدلة، مع التقليب حتى يذوب.

يُقدم مع مكعبات الثلج وشرائح الليمون حسب الرغبة.

أخطاء يجب تجنبها عند تحضير الكركديه

غلي الكركديه لفترة طويلة، لأن الحرارة المرتفعة قد تؤثر على بعض فوائده.

إضافة كميات كبيرة من السكر، ما يحول المشروب الصحي إلى مشروب عالي السعرات.

تخزينه خارج الثلاجة لفترة طويلة.

طريقة تخزين الكركديه البارد

يمكن حفظ الكركديه البارد في زجاجة محكمة الغلق داخل الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أيام. ويفضل تحضيره بكميات مناسبة للحفاظ على نكهته الطازجة وقيمته الغذائية.

هل الكركديه مناسب للجميع؟

رغم فوائده، يُفضل لمرضى الضغط المنخفض عدم الإفراط في تناوله، لأنه قد يساهم في خفض الضغط بشكل إضافي. كما يُنصح الحوامل باستشارة الطبيب قبل تناوله بانتظام.