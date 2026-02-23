قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الدولار اليوم في البنوك 23-2-2026.. آخر تحديث

محمد صبيح

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 47.580 جنيه و47.700 جنيه، فيما سجلت أسعار البيع ما بين 47.680 جنيه و47.804 جنيه وفقًا لآخر تحديثات معلنة.

أسعار الدولار في البنوك

البنك الأهلى الكويتى – بيريوس
الشراء: 47.700 جنيه
البيع: 47.738 جنيه

بنك قناة السويس
الشراء: 47.680 جنيه
البيع: 47.780 جنيه

بنك البركة
الشراء: 47.680 جنيه
البيع: 47.780 جنيه

بنك مصر
الشراء: 47.680 جنيه
البيع: 47.780 جنيه

QNB الأهلي
الشراء: 47.680 جنيه
البيع: 47.780 جنيه

البنك الأهلي المصري
الشراء: 47.680 جنيه
البيع: 47.780 جنيه

البنك العقاري المصري العربي
الشراء: 47.680 جنيه
البيع: 47.780 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)
الشراء: 47.680 جنيه
البيع: 47.780 جنيه

بنك الكويت الوطني NBK
الشراء: 47.680 جنيه
البيع: 47.780 جنيه

المصرف العربي الدولي
الشراء: 47.680 جنيه
البيع: 47.780 جنيه

HSBC مصر
الشراء: 47.680 جنيه
البيع: 47.780 جنيه

البنك المركزي المصري
الشراء: 47.672 جنيه
البيع: 47.804 جنيه

كريدي أجريكول مصر
الشراء: 47.670 جنيه
البيع: 47.770 جنيه

بنك الإسكندرية
الشراء: 47.580 جنيه
البيع: 47.680 جنيه

سجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي – بيريوس 47.700 جنيه للشراء و47.738 جنيه للبيع.

فيما بلغ السعر في بنك قناة السويس وبنك البركة وبنك مصر وQNB الأهلي والبنك الأهلي المصري والبنك العقاري المصري العربي والبنك التجاري الدولي (CIB) وبنك الكويت الوطني NBK والمصرف العربي الدولي وHSBC مصر مستوى 47.680 جنيه للشراء و47.780 جنيه للبيع.

وسجل السعر في البنك المركزي المصري 47.672 جنيه للشراء و47.804 جنيه للبيع، بينما بلغ في كريدي أجريكول مصر 47.670 جنيه للشراء و47.770 جنيه للبيع. وجاء أقل سعر شراء في بنك الإسكندرية عند 47.580 جنيه، مقابل 47.680 جنيه للبيع.

