سعر الدولار اليوم في البنوك 23-2-2026.. آخر تحديث

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 47.580 جنيه و47.700 جنيه، فيما سجلت أسعار البيع ما بين 47.680 جنيه و47.804 جنيه وفقًا لآخر تحديثات معلنة.
أسعار الدولار في البنوك
البنك الأهلى الكويتى – بيريوس
الشراء: 47.700 جنيه
البيع: 47.738 جنيه
بنك قناة السويس
الشراء: 47.680 جنيه
البيع: 47.780 جنيه
بنك البركة
الشراء: 47.680 جنيه
البيع: 47.780 جنيه
بنك مصر
الشراء: 47.680 جنيه
البيع: 47.780 جنيه
QNB الأهلي
الشراء: 47.680 جنيه
البيع: 47.780 جنيه
البنك الأهلي المصري
الشراء: 47.680 جنيه
البيع: 47.780 جنيه
البنك العقاري المصري العربي
الشراء: 47.680 جنيه
البيع: 47.780 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB)
الشراء: 47.680 جنيه
البيع: 47.780 جنيه
بنك الكويت الوطني NBK
الشراء: 47.680 جنيه
البيع: 47.780 جنيه
المصرف العربي الدولي
الشراء: 47.680 جنيه
البيع: 47.780 جنيه
HSBC مصر
الشراء: 47.680 جنيه
البيع: 47.780 جنيه
البنك المركزي المصري
الشراء: 47.672 جنيه
البيع: 47.804 جنيه
كريدي أجريكول مصر
الشراء: 47.670 جنيه
البيع: 47.770 جنيه
بنك الإسكندرية
الشراء: 47.580 جنيه
البيع: 47.680 جنيه
سجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي – بيريوس 47.700 جنيه للشراء و47.738 جنيه للبيع.
فيما بلغ السعر في بنك قناة السويس وبنك البركة وبنك مصر وQNB الأهلي والبنك الأهلي المصري والبنك العقاري المصري العربي والبنك التجاري الدولي (CIB) وبنك الكويت الوطني NBK والمصرف العربي الدولي وHSBC مصر مستوى 47.680 جنيه للشراء و47.780 جنيه للبيع.
وسجل السعر في البنك المركزي المصري 47.672 جنيه للشراء و47.804 جنيه للبيع، بينما بلغ في كريدي أجريكول مصر 47.670 جنيه للشراء و47.770 جنيه للبيع. وجاء أقل سعر شراء في بنك الإسكندرية عند 47.580 جنيه، مقابل 47.680 جنيه للبيع.