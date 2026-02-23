ثلاثة أمخاخ في جسم الإنسان؟ جمال شعبان يعلن مفاجأة.. فيديو

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن القلب ليس مجرد أربع حجرات: أذين أيمن وأذين أيسر، وبطين أيمن وبطين أيسر، يضخ الدم على مدار الساعة.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامجه «حتى يتبين»، أن قلب الإنسان مطالب بضخ 7 آلاف لتر من الدم يوميًا، ولديه مهمة أخرى وهي النبض 100 ألف دقة في اليوم. ولدى الإنسان شبكة من الأوعية الدموية إذا تم فردها يصل طولها إلى 100 ألف كيلومتر، فهناك وظيفة عضوية شاقة يقوم بها القلب كل يوم.

ولفت إلى أن مهمة القلب ليست وظيفية فقط، بل لديه وظيفة عقلية أيضًا، وأن هناك أبحاثًا صدرت عام 2025 عن تشريح وظائف القلب كشفت أن به عقلًا صغيرًا.

وأشار الدكتور جمال شعبان إلى أن العلماء اكتشفوا أن في القلب 40 ألف خلية عصبية، وأن تلك الخلايا كاملة التكوين ومستقلة عن المخ الموجود داخل الجمجمة.

الإنسان لديه ثلاثة أمخاخ في جسمه

وأوضح أن الإنسان لديه ثلاثة أمخاخ في جسمه: الأول في الجمجمة، والثاني في القلب، والثالث في الجهاز الهضمي، وأن المخ الموجود في الجهاز الهضمي مسؤول عن توفير المناعة لمواجهة الأمراض التي تدخل الجهاز الهضمي، ويساعد على عمل الجهاز الهضمي بشكل طبيعي.